Arturo Zaldívar niega que AMLO quiera disolver la Corte

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, negó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretenda disolver a la institución.

“Por supuesto que no hay nada de eso. Lo que yo he platicado con el Presidente a lo largo de todo este tiempo, jamás me ha mencionado esta posibilidad, ni creo que él tenga esta idea”, comentó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Arturo Zaldívar manifestó que le parece "fantasiosa" la idea de que el Presidente López Obrador esté preparando la desarticulación de la SCJN.

En otro tema, Zaldívar Lelo de Larrea dijo que informó primero al Presidente de la República sobre su rechazo a la extensión de mandato, como una muestra de respeto, ya que él había apoyado su permanencia por dos años más.

“Se lo informé al Presidente de la República por una deferencia, porque él ha apoyado decididamente la renovación del Poder Judicial y también había apoyado esta idea de que permaneciéramos para poder consolidad la renovación judicial. A mí me pareció que lo mínimo que podía hacer con alguien que ha impulsado con toda su fuerza política e institucional un proyecto de renovación, es hacerle saber esta comunicación”, detalló.

Arturo Zaldívar explicó que no fue sorpresa para sus compañeros ministros que él decidiera no quedarse porque previamente lo había platicado en individual con ellos.

más para leer Ricardo Monreal llama a la Suprema Corte a atender crisis en TEPJF

Destacó que el anuncio sobre no ampliar su mandato fue en el momento adecuado, porque para él la prioridad era cuidar la reforma judicial y el Poder Judicial.

“Esperé los plazos para que la reforma pudiera ser impugnada y por ello hasta ahora que ya está, digamos de alguna manera salvada la reforma judicial y protegido el Poder Judicial es que yo anuncié esta decisión” Arturo Zaldívar

​Presidente de la SCJN

Expresó que la impugnación contra la reforma al Poder Judicial que realizó el rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, “fue un albazo porque no lo consultó con la comunidad académica”.

Por último, el ministro Zaldívar informó que este lunes se reunirá con el magistrado José Luis Vargas para ayudar a encontrar una solución armoniosa a la crisis que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

EGC