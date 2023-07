Asegura Ebrard que será sucesor de AMLO; a Claudia no sé si la acepten en MC, refiere

Desde Aguascalientes, Marcelo Ebrard afirmó que será el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia porque “soy una gente recta y derecha” y “me conoce bien y no soy un enigma para él”.

Descartó que haya un plan B si no obtiene la candidatura por Morena, pues “no sé si a Claudia (Sheinbaum) la admitan en Movimiento Ciudadano”.

En conferencia de prensa previo a iniciar su gira por la entidad, el excanciller subrayó que es un hecho que ganará la encuesta para coordinar los comités de Defensa por la Transformación, con el fin de dar continuidad al proyecto de López Obrador.

Refirió que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el periodo de 2006 a 2012, mantuvo los programas sociales que aplicó Andrés Manuel López Obrador en la capital del país.

“Yo he sido el único en esta contienda que he sido sucesor del Presidente. Yo no soy un enigma para él, me conoce perfectamente bien. Y tuve en suerte, como soy una gente recta y derecha, de que me invitara a participar, hasta me incluyera en la lista del ‘corcholateo’.

“¿Por qué? Porque hubo congruencia, porque no desmontamos los programas que habíamos hecho juntos, por ejemplo, si en el centro histórico él le puso un gran empeño acertadamente, luego llegamos nosotros, cambiamos un montón de calles”, resaltó.

Uno de los reporteros insistió: “¿Serás su sucesor ahora?”, a lo cual, de forma segura contestó: “Sí claro, eso es un hecho”. No obstante, otro comunicador lanzó otra pregunta: “¿Hay plan B?”.

Ebrard Casaubón reviró con jiribilla: “Es que no sé si a Claudia la admitan en el Movimiento Ciudadano. No sé si admitan a Claudia en Movimiento Ciudadano”.

En otra intervención, el extitular de Relaciones Exteriores consideró que para dar continuidad a los logros alcanzados por López Obrador no es necesario imitarlo como habla.

“Es imposible que no haya cambios cuando un gobierno pasa a otro gobierno. Para empezar, cada quién tiene su propio estilo personal, cada quién habla diferente, no tiene sentido el tratar de hablar idéntico que habla el presidente. Yo soy Marcelo Ebrard y él es Andrés Manuel López Obrador y hemos sido compañeros hace veintitantos años, pero somos diferentes”, anotó.