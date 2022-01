Aumento de contagios obedece a mensajes confusos por parte de gobierno: Expertos

El aumento de contagios por Covid-19 en los últimos días obedece a la relajación de medidas sanitarias durante el mes de diciembre y a que ómicron se propaga más rápido que otras variantes del SARS-CoV-2, señalaron expertos a La Razón.

Así lo señaló la investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Susana López Charretón, sostuvo que las cifras se mantendrán a la alza como resultado de un diciembre donde se incrementaron las reuniones familiares y los eventos masivos organizados por los gobiernos.

“En realidad es una crónica de una muerte anunciada. Se empezó a ver en Europa y pensamos que no iba a pasar en México, pero pasa, es cuestión de tiempo y que coincide justamente con estas fiestas, con las invitaciones de las autoridades a salir, a acudir a eventos masivos que fomentan los contagios”.

En su edición de este martes, La Razón publicó que desde la llegada de Ómicron al país, los contagios de Covid-19 han aumentado 57.6 por ciento, lo que golpea a 26 entidades de la República.

En ese sentido, la viróloga lamentó que esto se deba a que a lo largo de dos años, las autoridades federales se han caracterizado por enviar mensajes confusos a la población en relación con la pandemia.

“Yo creo que el gobierno no se ha manejado prudentemente, como ejemplo, ahí estuvo el informe del primero de diciembre (por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador) y la invitación a acudir a eventos masivos; yo creo que ha sido un error porque eso hace que la gente se relaje mucho”.

La viróloga aclaró que, aunque en los próximos días continuarán los aumentos, tampoco se sabrá cuándo se alcanzará la denominada cuarta ola.

“Saber cuándo llegaremos al pico más alto es difícil de predecir, lo que sí podemos ver es que ya hay un incremento de contagios, es decir, ya estamos en la subida”, alertó.

Por su parte, el investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Rodrigo Jácome Ramírez, coincidió en que nunca hubo mensajes claros por parte del gobierno federal, a pesar de que los contagios comenzaron a subir en otros lugares del mundo.

“Además no hay restricciones en los vuelos internacionales y no se hacen pruebas, si a eso le sumamos las fiestas de diciembre, pues es claro que Covid-19 nos toma con la guardia baja, era esperable que ocurriera este aumento”.

Sobre ómicron, lamentó que no exista un seguimiento de los casos, pues sostuvo que incluso cuando una persona se hace la prueba de Covid-19 y sale positiva, el paciente no siempre sabe de qué variante se contagió.

En ese sentido, no descartó la posibilidad de que la nueva alza de contagios ya pudiera pertenecer a la nueva variante.

“Si vemos las curvas epidemiológicas de los países donde entró ómicron hace un tiempo y las comparas con las de México son iguales, es una elevación rapidísima de casos y en nuestro país es lo que está ocurriendo, no podemos asegurarlo, pero hay estas coincidencias”.

Jácome Ramírez sostuvo que ómicron se transmite muy rápido y muestra síntomas diferentes, las cuales asemejan a un resfriado común, escurrimiento nasal, dolor de garganta, ojos rojos, además de que produce menos fiebre y tampoco llega frecuentemente a los pulmones.

“Ello no quiere decir que sea una enfermedad que no deje secuelas a largo plazo, todavía no lo sabemos, tenemos que partir que cualquier persona que se infecta con el SARS-Cov-2 tiene la posibilidad de desarrollar Covid largo y ómicron no es la excepción”.

A su vez, el miembro de la Sociedad Mexicana de Virología, José Alberto Campillo enfatizó que en México ya existe un porcentaje importante de la población adulta con al menos dos dosis, por lo que a pesar del elevado número de contagios “tampoco se espera a que haya tantas muertes”.

Sin embargo, recordó que todavía hay un buen número de habitantes que no cuentan con vacunas como pueden ser los niños, los menores de 15 años y personas adultas que son vulnerables y que no tienen un refuerzo.

“Todo ser humano tiene que vacunarse, independientemente de si eres un niño o un adulto mayor, todos debemos vacunarnos. Yo soy de la idea de que se deben vacunar a los pequeños también”, subrayó el biólogo evolucionista.

“Dice (Hugo López) Gatell que en los niños hay menos casos, eso es cierto, pero eso es un dato estadístico y no se puede minimizar a eso, un niño muerto también es doloroso, además los niños también son transmisores del virus”.

Consideró también en durante enero se verán más casos de contagios, pero no necesariamente más hospitalizaciones, ya que ómicron no cuenta con un cuadro clínico de Covid severo.

“Aunque tampoco hay que olvidar que Delta todavía está ahí y causa más muertes que la variante original. Entonces hay que seguir incentivando medidas de prevención, yo sé que ya estamos cansados de escucharlas, pero hay que insistir si queremos que esto acabe”, añadió.

Los expertos compartieron que si se relajan las medidas sanitarias y no se vacuna a toda la población, el virus seguirá mutando, lo que a su vez generará nuevas variantes y una pandemia que seguirá dando de qué hablar en los próximos años.

