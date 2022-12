Bancadas de la 4T se reunirán con Adán Augusto López para revisar Plan B electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que este lunes se reunirán las bancadas de la cuarta transformación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para revisar el proceso legislativo del Plan B de la Reforma Electoral.

Desde Sonora, abundó que todavía la noche del sábado le envió a las comisiones de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández, y la de Estudios Legislativos, que encabeza Rafael Espino, más datos sobre las inconsistencias constitucionales que deben plasmar en el nuevo dictamen, y confirmó que será devuelto a la Cámara de Diputados.

“Con todo respeto, sin pretender confrontarnos con la colegisladora, les vamos a devolver la minuta, se las vamos a regresar, porque hay errores constitucionales que no podemos admitir. No por ese hecho te deben acusar de que estás infringiendo mandatos o principios u órdenes de nadie, es nuestra responsabilidad constitucional. No se puede por la vía ordinaria, por la vía de la ley, modificar principios constitucionales”, enfatizó Monreal.

El senador por Zacatecas dijo que con el tema de la Reforma Electoral esta semana será intensa en la Cámara alta, donde este lunes por la mañana sostendrán reuniones entre las bancadas de Morena, PT, Partido Verde y PES, y después buscará reuniones con los de la oposición, a los que les reconoció que están en su derecho de oponerse al Plan B.

“Tenemos planeado mañana, por cortesía política, reunirnos con el secretario de Gobernación por la mañana, en una conversación interna con Morena, con el grupo parlamentario del PES, con el grupo del Verde y con el grupo parlamentario del PT. Vamos a tener una reunión por la mañana y enseguida va a iniciarse la discusión de las sesiones leyes en las comisiones dictaminadores”, declaró.

Monreal dijo que, además, ante el rezago legislativo en el Senado contemplan la realización de un periodo extraordinario en enero: “Tener un periodo extraordinario en el mes de enero para cubrir el rezago legislativo que tenemos, que ha sido muy intenso en los últimos años”, indicó.

DGC