CanSino no recomienda mezclar su vacuna con otro biológico

CanSino Biologics informó que no tienen datos clínicos para recomendar la combinación de su vacuna con alguna otra, esto a través de un mensaje publicado el día de hoy en su cuenta de Twitter.

La farmacéutica china emitió este mensaje luego de haber recibido cuestionamientos de usuarios mexicanos sobre si la vacuna CanSino, la cual se aplicó en mayo de este año a docentes en nuestro país, se podía mezclar con alguna otra que sí esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde hace unos meses se presentaron casos en los que personas que ya habían recibido la unidosis de este biológico, decidieron vacunarse contra COVID-19 con dosis de otras farmacéuticas como AstraZeneca y Pfizer.

Mensaje de CanSino Biologics publicado en su cuenta de Twitter. Foto: Twitter @CansinoBio

Ante este panorama, la Secretaría de Salud (Ssa) no ha publicado cifras oficiales de cuántas personas que ya habían sido inoculadas con CanSino, se han vuelto a vacunar con otro biológico distinto, pero al ser cuestionados sobre esta mezcla de vacunas, la Ssa dijo que aún no tenían pruebas clínicas para asegurar si era recomendable recurrir a esta práctica.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que no recomiendan esta práctica, ya que aún no se han hecho las pruebas científicas suficientes para demostrar que es seguro mezclar vacunas de diferentes laboratorios y calificó esta tendencia como “peligrosa”.

Estados Unidos anunció que abrirá el próximo 8 de noviembre la frontera con México, únicamente a viajeros extranjeros que estén vacunados con biológicos aprobados por la OMS; otras naciones como Reino Unido y Francia, también tienen esta regla.

Mexicanos vacunados con CanSino recurren a otro biológico por necesidad de viajar

A pesar de las advertencias, algunos mexicanos vacunados con CanSino, han tenido que recurrir a aplicar otra dosis, tanto por motivos de desconfianza, como por necesidad de viajar a otro país.

Fernanda López, una maestra mexicana de Francés que ganó una beca para ser profesora de español en Francia por un año, fue inoculada con CanSino en mayo y ante las restricciones que el país europeo tiene respecto a las vacunas, tuvo que volverse a vacunar con AstraZeneca.

“Fue difícil conseguir otra dosis, pero tuve que hacerlo ya que Francia pide muchos requisitos para entrar al país en pandemia, yo no desconfiaba de CanSino, pero conseguí que me aplicaran en Campo Marte las dos dosis de AstraZeneca, antes de que llegara la fecha de mi vuelo. Sí me dio mucho miedo mezclarlas, pero no me quedaba de otra”, dijo la profesora de 26 años, quien se encuentra en Blois, una ciudad francesa.

Gabriela Sánchez, una profesora de Inglés que ya había sido inoculada con CanSino, igual decidió volverse a vacunar y optó por ponerse la dosis de Sputnik-V que le correspondía por su edad (18-29 años) en la alcaldía Azcapotzalco.

La verdad por toda la información que vi, preferí volverme a poner otra dosis que tuviera más efectividad, me dio un poco de miedo, pero ahora con el regreso a clases presenciales, me preocupaba no estar bien protegida Gabriela Sánchez, profesora de Inglés

El doctor Dr. Adolfo Hernández Garduño, vocero de CanSinoBio para México, aseguró que la eficacia de su vacuna, la cual está autorizada por la Cofepris, es del 65 al 68 por ciento para contagios y 90 por ciento de protección para presentar un cuadro grave de COVID.

Por otra parte, la farmacéutica China, anunció que espera que la OMS apruebe su vacuna en noviembre, debido a que ya entregaron toda la documentación requerida.

