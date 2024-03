Caravana migrante va, a pesar de posible medida cautelar a su coordinador

A pesar de que existe una posible medida cautelar contra el director del Centro de Dignificación Humana por posibles delitos migratorios, la caravana o viacrucis migrante que se espera para el 25 de marzo, se realizará de cualquier manera, afirmó Luis García Villagrán.

En entrevista con La Razón explicó que hasta el momento no tiene conocimiento de la acusación en su contra, debido a que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, y solo sabe que tres personas migrantes lo acusaron, por lo que será el viernes cuando acuda a los juzgados a que le den información o le dicten alguna medida cautelar.

“La caravana la vamos a hacer de cualquier manera, pues el viernes tengo mi cita para comparecencia y lo más seguro es que dicten alguna medida cautelar, pero a menos que me dicten auto de formal prisión y me detengan, yo salgo caminando el próximo 25 de marzo. Yo ya lo tengo decidido y no hay marcha atrás”, explicó.

Señaló que el expediente en su contra está armado porque en los últimos meses ha sido el encargado de realizar caravanas o viacrucis, por ello, dijo que las autoridades están en su contra porque da visibilidad a los problemas de la migración en la frontera sur, sin embargo, dijo que en caso de que la medida cautelar sea no salir de su domicilio, no la respetará y saldrá con los extranjeros irregulares.

“Yo creo que puede ser un tema de extorsión, abandono de personas, trata de personas o tráfico de personas, pero lo más grave es el tema de la extorsión, ya que las personas pueden decir que me dieron algún dinero, pero en el tema de trata o tráfico, deben detenerte en flagrancia; por eso a mí se me hace una estupidez y un circo, pues no es de los migrantes, sino de las autoridades que buscan silenciarme”, aseveró.

Agregó que en Tapachula, Chiapas hay al menos 30 mil migrantes varados en espera de salir de esa ciudad, pero los retrasos en los trámites los hacen esperar meses, sin dinero y sin un techo donde refugiarse, además, que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) mantienen fuertes operativos para detener a todas las personas que se queden en parques o en las calles, lo que ha sido denunciado por García Villagrán.

La última caravana o viacrucis migrante fue detenida en el municipio de Mapastepec, Chiapas a finales de enero, pero varios de esos grupos continuaron su camino y algunos llegaron a la Ciudad de México.

