En casos de feminicidios no habrá tolerancia a la impunidad, advierte López Obrador

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a qué ningún caso de agresión en contra de mujeres quedará impune.

"No va a haber impunidad para nadie, que las mujeres tengan la seguridad absoluta y les hablo con sinceridad y con el corazón que no vamos a dejar sin castigo a quienes cometen abusos a mujeres y no hay impunidad para nadie", aseguró López Obrador.

En Oaxaca, retiran caso de saxofonista a Juez

Al referirse al caso de María Elena Ríos, la saxofonista que fue atacada con ácido por su ex pareja en Oaxaca, López Obrador señaló que ya se está actuando en contra del juez que le concedió la libertad su agresor.

"Luego de ser señalado por actos de corrupción, el Tribunal de Justicia del Estado, determinó recusar al juez Teódulo Pacheco Pacheco del caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista mixteca y sobreviviente de tentativa de feminicidio cometida a través de un ataque con ácido, con lo cual ya no conocerá de su causa legal", se leía en el informe que fue presentado está mañana al gabinete de seguridad federal.

"Se trata del juzgador que otorgó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado local del PRI y presunto autor intelectual de la agresión en contra de la joven", se lee en la tarjeta informativa dada a conocer por el mandatario.

Agregó que su administración no tolera que impere la impunidad, "ahora no, ahora el que comete un delito sea quien sea es castigado".

Culpó de querer "sembrar la idea de qué hay mucha violencia y hay impunidad", pero dijo que desde la tribuna de las mañaneras enviará el mensaje de que no hay negociación con los criminales.

"Nosotros no protegemos a nadie, no establecemos relaciones de complicidad con nadie", dijo López Obrador.

Puso por ejemplo el caso de Ariadna López, una chica que fue secuestrada y asesinada en la ciudad de México y su cuerpo abandonado en una carretera de Morelos.

"Todos los días y el asesinato que hubo en la Ciudad de México y fueron a dejar el cuerpo de la joven allá en Morelos, ya se tiene todos los elementos y se va a castigar a los responsables y así se tienen varios casos y le voy a pedir a Rosa Icela, que no sean números, que diga este caso se resolvió así, este se está investigando de esta manera porque es el único espacio que tenemos en esta mañanera, hay un bloqueo completo y ahora como nunca están molestísimos nuestros adversarios", concluyó el Presidente.

