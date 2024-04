Celac cierra filas contra Ecuador por embajada

Con el respaldo firme de Venezuela y Honduras, que decidieron retirar a su personal diplomático en Ecuador en solidaridad con México, por la “violación grave” al derecho internacional en el asalto a su embajada en Quito, se realizó ayer la cumbre virtual de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El organismo ratificó la condena a Ecuador por la irrupción violenta a la sede diplomática mexicana y se manifestó por el otorgamiento de un salvoconducto para que el exvicepresidente Jorge Glas salga de ese país, aunque sin hacer eco a la solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que suscribiera la denuncia de México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.

“Agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina y del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el tribunal de justicia internacional”, propuso.

López Obrador resaltó que si no hay respeto al derecho internacional se volverá a la época del más fuerte. “Le decía yo al presidente Lula (Brasil) que sería el mundo de los gorilas, estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas; es lo que nosotros estamos planteando”, añadió durante su exposición previa a la condena unánime por parte de los países miembros de Celac.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras expresar su respaldo a López Obrador en su propuesta de expulsar a Ecuador de la ONU, anunció el cierre de sus sedes diplomáticas en ese país y pidió que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas sea devuelto a la embajada mexicana en Quito.

“He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, el consulado en Quito, en Guayaquil, y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato (...) hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador”, declaró.

A la vez, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tomó también la decisión de llamar a consultas en Tegucigalpa a la encargada de negocios en Ecuador, Clarivel Vallecillo, en respuesta a la violación de las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Caracas de Asilo de 1954.

El canciller hondureño Enrique Reina informó en sus redes sociales la decisión de Castro Zelaya, de respaldar las acciones emprendidas por México ante la ONU y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para expulsar a Ecuador.

Durante la cumbre, el ecuatoriano Daniel Noboa no participó y en su representación estuvo la canciller Gabriela Sommerfeld, quien no pudo replicar los hechos expuestos por el Presidente López Obrador, que pidió se difundiera el video del asalto a la embajada para tener contexto sobre el caso, pero no permitió se le diera voz a la funcionaria.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y el mandatario boliviano, Luis Arce Catacora, anunciaron que acompañarán a México en cualquier acción legal que emprenda contra Ecuador, tanto en la Corte Internacional de Justicia como en las Naciones Unidas.