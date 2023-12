AMLO celebra entrega de René Gavira por caso Segalmex; 'no hay impunidad ni complicidad'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la entrega de René Gavira, exfuncionario de Segalmex, es muestra de que no hay impunidad ni complicidad con nadie, y advirtió que continúa la investigación para establecer si hay más implicados en el caso, incluido el exdirector, Ignacio Ovalle.

MÁS INFORMACIÓN Detienen a René Gavira, cerebro de desfalco millonario en Segalmex

“¡Qué bueno! que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales”, celebró AMLO durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Viernes 8 de diciembre de 2023. https://t.co/njIQLiAC3Q — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 8, 2023

Precisó que no se ha dejado la investigación, por lo cual solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que este caso de Segalmex no quede pendiente, entre otras cosas por la corrupción que implica pero también porque sus adversarios lo van a manejar en su contra, aunque, dijo, ya lo están haciendo.

Sobre la implicación que pudiera tener el exdirector de la Agencia para la Seguridad Alimentaria (Segalmex), Ignacio Ovalle, el mandatario declaró que eso lo tendrá que decidir la autoridad, pero aclaró que en este asunto como en otros no hay impunidad, ni complicidad con nadie.

“Lo va a decidir la autoridad competente. A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios que están manchados por la corrupción quisieran utilizar esto para poder decir también en el gobierno de la transformación o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, ahí está el caso Segalmex. Gritan con esto”, afirmó AMLO.

Por ello, AMLO insistió en la decisión de René Gavira de entregarse a la autoridad porque “no les quiero dejar (a mis adversarios) ni un banderín, nada, es como lo de Ayotzinapa. Son casos que me importan mucho”, sostuvo.

AMLO dejó en claro que “no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder económico y político, y por eso no han podido destruirme.

“Hay algo que estimo muy importante en mi vida que es la honestidad. Si yo fuese corrupto ya me hubiesen hecho minilla de peje, pero no, y le agradezco mucho a la gente su confianza, su apoyo, porque vaya que me han atacado, no me estoy tirando al suelo, pero sí me han dado”, finalizó.

René Gavira está acusado por los delitos de peculado, delincuencia organizada y uso indebido de atribuciones, por el presunto desvío por 700 millones de pesos en Liconsa.

En el caso de Segalmex se estima una defraudación por más de 20 mil millones de pesos, cuatro veces más que la llamada “Estafa Maestra” de la pasada administración donde estuvo involucrada la ex titular de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien ya fue exonerada recientemente de toda responsabilidad.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR