Cepillados de Morena mantienen esperanza

Al menos nueve de los 226 aspirantes que quedaron fuera en la primera etapa interna de Morena para elegir los candidatos a ocho gubernaturas, mantienen depositadas sus esperanzas en que la Comisión Nacional de Elecciones les dé un lugar dentro de la encuesta que se aplicará.

Ante las inconformidades manifestadas, el dirigente del partido, Mario Delgado, recordó que todos los que se inscribieron serán medidos en una encuesta de reconocimiento, para identificar quienes son los perfiles más competitivos.

“Todas y todos los inscritos a los procesos internos que definirán a las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en las nueve entidades federativas, tienen la certeza de que van a participar en la encuesta de reconocimiento, sin excepción”, dijo.

Para el caso de Veracruz, donde el Consejo Estatal eligió a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, la diputada Claudia Tello y los funcionarios locales Zenyazen Escobar y Eric Cisneros, hubo dos inconformes abiertamente.

Uno de ellos fue el diputado federal por Morena Sergio Gutiérrez Luna, quien aseguró que él sí estará en la contienda porque la decisión final dependerá del partido. “Las personas que estaremos en la encuesta las definirá Morena Nacional, no los consejos estatales de Morena.

“Estaremos en la encuesta y la ganaremos, ya se vio lo que hemos dicho: sólo habemos dos personas compitiendo realmente, y el único veracruzano soy yo”, dijo en redes sociales.

. Gráfico: La Razón de México

Quien también se inconformó y anunció que buscará la candidatura fue el delegado de los programas federales, Manuel Huerta, quien acusó que la votación del Consejo fue de “empleados del gobierno” y que se les “olvidó que el pueblo manda”.

Para Chiapas, el ahora coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, aseguró en una entrevista radiofónica que quedó fuera de la primera lista porque así lo acordó con los consejeros como un acto de “generosidad” para dar espacio a liderazgos locales.

Se dijo seguro de que aparecerá en la encuesta por medio de la Comisión y aseveró que es quien cuenta con mayor respaldo para obtener la candidatura.

La empresaria y diputada federal Patricia Armendariz confía en que la segunda parte “incluirá a quienes cumplimos con los objetivos de Morena de continuidad de la Cuarta Transformación de las conciencias y vida pública de México”.

Otro personajes que se expresó en el mismo sentido fue el expresidente municipal de Centro, en Tabasco, Evaristo Hernández Cruz, al insistir en que será el ganador del método a aplicar.

También el legislador Oscar Cantón Zetina, quien acusó a los consejeros locales de no haber “estado a la altura del proceso”, pero aseguró que “independientemente de las propuestas del Consejo Político Estatal, de manera contundente y definitiva les digo: estaré y ganaremos la encuesta de Morena para Coordinar los Comités de Defensa de la 4T y después seremos candidato y gobernador”.

En Jalisco, el diputado Antonio Pérez Garibay también depositó sus últimas esperanzas en la decisión de la Comisión de la que espera salir seleccionado, pues de lo contrario ve en ello su última oportunidad para continuar en la vía política.

La senadora Lucy Meza mencionó no estar sorprendida por la elección en Morelos, pero tampoco preocupada al asegurar que también será incluída por la vía nacional. Desde el jueves, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín recibió el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por medio del cual buscará un lugar para asumir la coordinación en defensa de la 4T.

Batres pide a su gabinete “no meterse” la contienda

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, pidió a los integrantes de su gabinete “no meterse” en el proceso interno de Morena rumbo a 2024, además que no se usen los programas sociales para apoyar a ningún aspirante.

“El Gobierno de la Ciudad no se va a meter, no se puede meter, de hecho, ayer tuve reunión con el Gabinete por la noche y le pedí a los compañeros que no se metan, los que son funcionarios que se dediquen a tareas de gobierno, particularmente a quienes tienen a su cargo programas sociales, que no usen programas sociales para apoyar a nadie”, explicó.

En conferencia dijo que el gobierno se mantendrá al margen de este proceso y a los funcionarios que han asistido a algunos de los eventos, se les solicitó no asistir a ningún evento de este proceso, “les hice un llamado en ese sentido, el que está en el gobierno como funcionario debe dedicarse a sus tareas en el gobierno”, agregó.

Sobre la aspiración de Mariana Boy, actual titular de Paot, señaló que platicará a la brevedad con ella, a fin de conocer sus siguientes decisiones, pues actualmente tiene un cargo en la administración local.

“Ya platicaré yo con ella al respecto, porque viene ahí un apartado de las bases en este caso, que plantean que pueden participar en el proceso de encuestas aun sin renunciar a sus cargos quienes se presenten y eso forma parte de las reglas que están en esa convocatoria”, indicó.

Reiteró que a pesar de las simpatías que puedan tener con alguno de los aspirantes, la orden es que no se influya en el proceso a realizarse.

Respecto al trabajo de la fiscal, Ernestina Godoy y su proceso de ratificación detalló que ha sido bueno, pues aseveró que su trabajo ha sido clave y decisivo.