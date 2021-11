Chocan por declaraciones del INM que equiparan a organizadores de caravana con polleros

Activistas y legisladores chocaron por las declaraciones del Instituto Nacional de Migración (INM) que equiparan a los organizadores de la caravana migrante –que se dirige desde Chiapas a la Ciudad de México– con polleros, ya que mantienen rehenes a los extranjeros en éxodo.

En entrevista con La Razón, la secretaria de la comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Olga Leticia Chávez Rojas coincidió en que Irineo Mujica de Pueblo sin Fronteras y Luis García Villagrán del Centro de Dignificación Humana parecen delincuentes al tratar de engañar a las personas con regularización de su estancia .

“No sólo como polleros, sino como una organización delictiva, son delincuentes organizando a la gente y engañándola con que les van a dar papeles en Estados Unidos o que los van a aceptar con niños. Son dos personas, ya los tenemos detectados y sabemos que dirigen la caravana, y tampoco quisieron aceptar la ayuda que les da el Gobierno de México en legalizar su estancia”, explicó.

La legisladora de Morena señaló que el pueblo de México está muy molesto por los recientes hechos en los que migrantes atacan a elementos de la Guardia Nacional en Chiapas, cuando se les están dando garantías para que recorran el país.

“Es una espada de doble filo detenerlos, ya que se nos van a echar en contra los migrantes, pero si los dejamos avanzar Estados Unidos pone condiciones, por ello hay un debate por ayudarlos, pero las instituciones no están preparadas para ello".

Chávez Rojas mencionó que la caravana que se acerca a la Ciudad de México debe respetar y aceptar las normas del Instituto Nacional de Migración (INM) como la regularización, además los organizadores deben también acatar las leyes o atenerse a las sanciones.

La Razón publicó en su edición de este viernes, que el INM dijo que a pesar de que se han acercado a regularizar a las personas, ofrecerles albergue, alimento y atención médica, los organizadores que se ostentan como líderes, no les han permitido un diálogo, ni ningún tipo de ayuda, lo que pone en riesgo su integridad.

Por el contrario, Gabriel Romero de Movimiento Mesoamericano aseguró que el conflicto entre el INM y la caravana migrante va a aumentar a medida que avancen, ya que las negociaciones no han llegado a buen puerto como esperaban ambas partes.

“Yo veo por un lado que Migración y la Guardia Nacional están tratando de cerrar todos los caminos porque el objetivo es muy claro, que no salgan de Chiapas y por ello se van a dar más conflictos”, aseveró.

El activista mencionó que los organizadores de la caravana no son polleros, sino líderes que están encabezando el éxodo, porque si lo fueran “los llevarían por lugares desconocidos, pero ellos quieren visibilizar su trayecto”.

Romero detalló que la intención del éxodo es hacer ruido, por ello cualquier atención que les den las autoridades la van a aprovechar a la brevedad.

Por separado Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) aseguró que las declaraciones de la dependencia son sólo un tema mediático para cansar a la caravana migrante y sus integrantes, y esperar hasta que se deshaga.

“Buscan cansarlos, es un tema mediático pero lo importante es pensar a las personas y no en los líderes. Entre Irineo, Luis y Migración están en un pleito mediático y eso no conviene a las personas que están en el éxodo; yo no sé para qué está la Guardia atrás de ellos, o esperándolos en cada poblado”, dijo.