Diputados chocan por política económica durante pandemia de COVID-19

Diputados analizaron la política económica del Tercer Informe de Gobierno, entre señalamientos de la oposición por la gestión durante la pandemia de COVID-19.

La morenista María Guadalupe Chavira expuso que, a pesar de que la pandemia por COVID-19 trajo una crisis económica y sanitaria sin precedentes, el Gobierno federal logró mantener la estabilidad macroeconómica para impulsar el bienestar social.

En tanto, el diputado del PVEM, Mario Peraza, subrayó que el programa nacional de vacunación permitió una mayor apertura de la actividad económica y el regreso paulatino de la población a sus actividades.

En contraparte, el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, señaló que por la crisis sanitaria cerraron un millón de negocios y cuatro millones de mexicanos están en situación de pobreza. Además, criticó la ausencia de innovación y desarrollo ante la contingencia sanitaria.

A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, apuntó que debido a la pandemia se registraron medio millón de muertes en exceso en comparación con años anteriores.

No son cifras, son familias, son deudos, son vidas truncadas. La mayor tragedia en nuestra historia moderna, de modo macabro, ese dato no lo evade el informe, lo celebra como una victoria de transparencia y no como la inmensa tragedia humana que en realidad es