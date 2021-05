Cierre de escuelas en Campeche, por apertura de espacios de movilidad: López-Gatell

El incremento de contagios de COVID-19 en Campeche, que obligó a cerrar de nuevo las escuelas a clases presenciales, seguramente se debió a que se abrieron otros espacios de movilidad, pues la epidemia tiene fluctuaciones y no es culpa de nadie, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

"Esta idea de falla no corresponde al análisis técnico de la epidemia ni en México ni en cualquier parte del mundo. Me queda claro que el lenguaje de la comunicación pública busca esta identificación, falló esto, falló aquello, falló el gobernador, no hay tal cosa", justificó el funcionario.

Opinó en conferencia de prensa, que en Campeche se sumaron a la apertura de escuelas para regreso a clases presenciales, pero también reabrieron otras actividades como gimnasios, restaurantes, etcétera, y es muy probable que se diera el alza en los contagios de coronavirus.

"Qué se tiene que hacer, regular, posiblemente cerrar algunos de esos espacios, ir a foros, poner espacios limitados, horarios limitados y confiamos que eso va a hacer que recupere la disminución de la epidemia" en ese estado, señaló.

Debe existir un equilibrio para evitar elevar los contagios

López-Gatell Ramírez mencionó que cuando las sociedades comienzan a moverse más, a interactuar más entre las personas, hay mayor probabilidad de contagio entre las personas.

Sin embargo, añadió que se debe llegar al balance exacto donde se reduzca la movilidad, pero sin dañar lo mínimo el cierre de espacios laborales, recreativos y sociales, así como la actividad económica de las familias con menos ingresos.

"Si se cierra más el espacio se afecta más la economía, las economías populares, familiares que son las que más nos han preocupado todo este tiempo, aunque hay un beneficio, se reducen todos los contagios, entonces hay que abrir, pero al abrir aparecen contagios aunque se benefician esas economías", estableció.

Hugo López-Gatell refirió que en cada estado ese equilibrio se ejercer todos los días, guiados por el semáforo de riesgo COVID, pero las decisiones administrativas si se abren restaurantes y gimnasios, es una cuestión de la autoridad sanitaria local.