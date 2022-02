Ciro Murayama denuncia hackeo de su cuenta de Telegram

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, denunció esta noche en redes el hackeo de su cuenta de Telegram, desde la que pedían dinero a su nombre.

En su cuenta de Twitter compartió una imagen de los mensajes que los estafadores enviaron a sus contactos; advirtió, además, que todo es falso.

“Me avisan que hackearon mi Telegram. Atentos. Se pide dinero. Todo falso. Por fortuna no estoy en ningún problema. Gracias y saludos” , escribió.

Me avisan que hackearon mi telegram. Atentos.



Se pide dinero. Todo falso.



Por fortuna no estoy en ningún problema.



Gracias y saludos. pic.twitter.com/e79ht8rU7k — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) February 5, 2022

“Me urge realizar un pago médico importante pero mi banca no me permite realizar un movimiento más hasta mañana después de las 12 del medio día. Me apena porque no acostumbro mucho a pedir estos favores. Me puedes ayudar a realizarlo Tu y mañana temprano nos ponemos de acuerdo para que me digas como te los depósito de nuevo a tu cuenta. Avísame para mandarte los datos (sic)”, rezaba el dichoso mensaje.

A los pocos minutos de ser enviado el mensaje, Murayama alertó del hackeo en sus redes sociales.

CEHR