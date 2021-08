Ciro Murayama recuerda a AMLO: "habrá una mesa esperando su voto"

A horas de realizarse la consulta popular, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, recordó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que "habrá una mesa esperando su voto".

En un mensaje en redes sociales, Murayama se dirigió al mandatario "con todo respeto", para recordarle que este domingo 1 de agosto podrá ejercer su voto, como cualquier mexicano, en una de las mesas receptoras para la consulta popular.

Por lo que dijo a AMLO: "mañana habrá una mesa del INE esperando su voto. Será en la CDMX, a unos pasos de Palacio Nacional". Finalmente, Ciro Murayama expresó que todos los ciudadanos podrán acercarse a la mesa receptora más cercana a sus domicilios en un horario de 8:00 de la mañana a las 18:00 horas.

Con todo respeto a su investidura, presidente @lopezobrador_, mañana habrá una mesa del @INEMexico

esperando su voto.



Será en la CDMX, a unos pasos de Palacio Nacional.



De 8 am a 6 pm usted, como todo ciudadano, podrá votar en la mesa de su domicilio.https://t.co/Gycuk6fyRa — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) August 1, 2021

Horas antes de este mensaje, AMLO aseguró que no participará en el ejercicio organizado por el INE, ya que se encuentra de gira de trabajo. En su declaración, el Presidente agregó que no hay suficientes casillas para votar, pues a diferencia del proceso electoral del pasado 6 de junio, para la consulta popular no se instalaron casillas especiales.

"Es muy importante la consulta de este domingo. Desgraciadamente, los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes. Yo mañana voy a Nayarit, estaba pensando en votar pero no hay" expresó.

Este 1 de agosto los mexicanos podrán decidir si se esclarecen o no las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos, con la pregunta que definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la consulta popular.

ANR