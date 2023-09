'Claudia Sheinbaum perderá ante Xóchitl Gálvez', afirma Marko Cortés.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que le guste o no, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que entregar el gobierno a la responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

“La corcholata oficial perderá ante Xóchitl Gálvez”, resaltó y celebró que con la confirmación de que Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena en 2024 se acabará el desvío de recursos públicos para su campaña.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, también se solidarizó con el excanciller Marcelo Ebrard, quien denunció que el proceso interno del partido guinda estuvo marcado por las incidencias.

Con el dedazo en el proceso de Morena, comenzó el fin del gobierno de @lopezobrador_, porque su corcholata perdió el gas, no levanta, ni levantará.



Ebrard ánimo, aguanta, el pueblo se levanta y ya decidió que Xóchitl será la primer mujer presidenta de México.

Dijo que aunque López Obrador quiere “seguir siendo el poder tras el poder”, su corcholata favorita “no levanta”.

“Su corcholata perdió el gas, no entusiasma, no convence, no levanta ni levantará. Está muy claro, el régimen morenista apostará todo a la presión y movilización de sus clientelas electorales”, expuso.

El político michoacano afirmó que con la entrega del “bastón de mando” a Sheinbaum, comienza el fin del sexenio del presidente López Obrador, a quien le recomendó que en lugar de preparar ceremonias como en la que ungirá a la exjefa de Gobierno, debería concentrarse en el proceso de entrega-recepción del gobierno a la oposición.

