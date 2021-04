Comisión de Energía aprueba reforma a Ley de Hidrocarburos

Integrantes de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador que permite a la federación suspender los permisos a concesionarios de hidrocarburos de manera temporal y definitiva.

El dictamen que reforma la Ley de Hidrocarburos, fue avalado por 22 votos favor por parte de los diputados de Morena, PES, PT, y PVEM, 10 en contra de PRI, PAN, PRD y MC, así como cero abstenciones.

Establece que serán las autoridades de la Secretaria de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía, quienes podrán suspender los permisos “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

Podrán ser sujetos de sanción, las empresas productivas del estado y particulares que no demuestren contar con suficiente capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de energía.

Quienes soliciten permisos ante la Sener, deberán esperar la resolución, cuyo plazo es de 90 días naturales. En caso de no haber respuesta dentro de los plazos establecidos “se entenderá en sentido negativo”

Además, pretende revocar los permisos a quienes roben o contrabandeen combustible. Para ello, la minuta señala que la autoridad que quite una concesión deberá integrar al expediente de suspensión temporal o definitiva “las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que podría darse en caso de que continúen los actos que ampare el permiso”.

“La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del Permisionario, para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso”, puntualiza la propuesta.

Se agregó una adenda para que tras la suspensión del permiso, el permisionario tenga un plazo de 15 días para aportar pruebas a su favor. En dichos casos, la autoridad tendrá dos semanas más para resolver.

contenido relacionado Ley de hidrocarburos olvida problemas sociales y prohibición del fracking

Según el proyecto, la suspensión tendrá la duración que la autoridad determine, mientras que el permisionario podrá solicitar dar marcha atrás a la sanción “cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas, o han desaparecido, siempre y cuando la causa no tenga origen en un acto ilícito en la comercialización y/o Transporte o alteración de los componentes del combustible”.

En la sesión de la Comisión, se agregó otra adenda para que una vez que el decreto entre en vigor, la Comisión Reguladora de energía y el servicio de Administración Tributaria, realicen un estudio de verificación a los permisionarios.

“Es fundamental tener un marco regulatorio de medición que sea eficaz con la intención de que el estado pueda captar la verdadera renta de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, de lo contrario seguiremos perdiendo la lucha contra el contrabando y el mercado ilícito de hidrocarburos”, detalló, el presidente de la Comisión Manuel Rodríguez González.

contenido relacionado Reforma a la Ley de Hidrocarburos terminará igual que la Eléctrica: Coparmex

Advierten lluvia de amparos

El diputado Justino Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que el dictamen viola derechos de los privados, por lo que “va a tener el mismo camino que sucedió con la ley eléctrica, habrá una lluvia de amparos y aunque la voten aquí con su mayoría, esta reforma será detenida en el poder judicial”.

La diputada de Morena, Beatriz Robles Gutiérrez recordó que el robo de hidrocarburos implicó pérdidas, de 2016 a 2018, por 147 mil millones de pesos, monto superior al de varias entidades federativas.

“Todos conocemos el enorme esfuerzo contra este flagelo que nuestro presidente ha encabezado, no obstante, no es suficiente, se necesita además una legislación al respecto para que los saqueadores de hidrocarburos no dejen solo de hacerlo sino que paguen como se debe”, indicó.

Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó de contradictorio que primero se pida que el aspirante a permisionario construya la infraestructura de almacenamiento, y luego vaya a pedir el permiso; “eso va en contra de la lógica de la industria energética”

Además, recordó que ayer, la Comisión de Hacienda aprobó una opinión a favor del dictamen, en la que sostuvo que no hay impacto presupuestal.

“Dicen que no hay impacto presupuestal, pero también dicen que se van a fortalecer las finanzas de Pemex, entonces sí deberían reconocer que hay impacto porque se incurre en una contradicción”, declaró.

El diputado petista, Gerardo Fernández Noroña arremetió contra la oposición, y los acusó de mantener una posición golpista.

“El mínimo cambio para que se contribuya a parar el robo de combustible, pegan el grito en el cielo y dicen que se está atetando contra la propiedad privada, que se están rompiendo los acuerdos internacionales, que se está poniendo en riesgo la inversión de capital privado, y nos amenazan a demás con echarnos encima al poder más podrido y corrupto que hay en el país que es el poder judicial”, aseveró.

ntb