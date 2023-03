Congresistas de EU promueven intervención en México por interés económico, acusa Alejandro Armenta

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, acusó que congresistas de Estados Unidos, como Dan Crenshaw, que promueven la intervención en México, lo hacen por interés económico, porque representan a la industria militar.

El senador de Morena sostuvo que se sumaría a la campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien criticó las propuestas intervencionistas de los congresistas estadounidenses y señaló que incluso pedirá a los connacionales que radican en el vecino país del norte que no voten a favor de quien ataque México, como los republicanos.

“Como senador que proviene de una comunidad migrante en Matamoros, Puebla, todo el respaldo al Presidente de la República para hacerle un llamado a nuestros hermanos en la Unión Americana para que repudien este tipo de actos y expresiones intervencionistas que están disfrazadas de una lucha contra el narcotráfico pero que de fondo persiguen el negocio de la venta de armas ilegales de ellos, que es negocio lucrativo, hacia nuestro país” Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado

En conferencia de prensa, estimó que sí es necesario que los connacionales sancionen moralmente a quienes promueven una invasión en México, pero con fines económicos, porque acusó que congresistas como Crenshaw son representantes de la industria armamentista estadounidense.

“Yo estoy seguro de que los ciudadanos estadounidenses no desean una intervención hacia nuestro país. Ellos no representan a Estados Unidos, representan intereses económicos imperialistas y nosotros no podemos quedarnos callados", manifestó.

“Es injerencista, es abusivo, es inaceptable que crean que pueden enviar tropas a México por el hecho de que ellos consideran que la lucha contra el narcotráfico se dio de manera o no se está dando de manera frontal”, añadió.

Como senador de @PartidoMorenaMx, expreso mi indignación ante la postura del congresista estadounidense, @DanCrenshawTX. 🇲🇽México es un país soberano y legítimamente constituido, no aceptamos injerencia de ningún gobierno extranjero. 🧵1/2 pic.twitter.com/k4DEf9tV7X — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) March 9, 2023

cehr