Consulta popular fue un “absoluto fracaso”: PRD

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano señaló que la consulta popular del 1 de agosto fue un “absoluto fracaso” ya que apenas votó un 7.7 por ciento de la lista nominal.

En un comunicado, expuso que "se trató de una farsa que llevó al país a gastar más de 500 millones de pesos cuando se sabía que si no votaba el 40 por ciento del listado nominal de electores no iba a servir de nada".

El líder perredista indicó que de acuerdo a los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) "no llegaron a los 9 millones de participantes".

Se le cuestionaba a la gente si se aplicaba o no la ley, pero la ley se debe aplicar, y si tienen elementos para llevar a juicio a expresidentes que los presenten y si no los tienen son unos demagogos que estuvieron engañando a la gente. Además si los tienen y no los presentan son unos cobardes o cómplices