Consumo de drogas en EU incentiva al crimen organizado en México: Creel

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, señaló que el elevado consumo de drogas en Estados Unidos es un factor que fortalece la actividad del crimen organizado en México.

El diputado consideró que las relaciones entre ambos países cada día están más tensas a raíz del diferendo que sostiene el Poder Ejecutivo federal con congresistas republicanos de Estados Unidos por la iniciativa que presentaron para que su gobierno intervenga en territorio mexicano y combata a los cárteles.

Señaló que al ser un problema de responsabilidad binacional que provoca miles de muertes a ambos países, no se puede permitir que se trate “como una pelea en un callejón” ni “a trancazos”, en referencia a las descalificaciones que ambas partes han intercambiado en los últimos días.

Refirió que en Estados Unidos hay cien mil muertes anuales por sobredosis de fentanilo, cuyos ingredientes provenientes de Asia ingresan por puertos mexicanos.

Pero por otro lado, mencionó, el consumo de drogas en aquel país “incentiva, motiva, le da valor económico” a las actividades de los cárteles mexicanos.

A pesar de que el conflicto es entre estos dos países, apuntó que atender la problemática es una responsabilidad transnacional, ante el cual México debería convocar a una conferencia continental.

También hizo hincapié en que está en contra de cualquier intervención a México, por cualquier forma y circunstancia, ya que la soberanía del país debe respetarse.

Bajo este contexto, consideró que es “incongruente” la reforma al artículo 33 constitucional propuesta por el Presidente de la República, con la que se busca acotar la expulsión de extranjeros y permitir que estos se manifiesten en el país.

"Nosotros como nacionales mexicanas y mexicanos no podríamos ir a Estados Unidos, ni lo permitiría la Constitución y los ordenamientos americanos, ir a hacer política en los Estados Unidos. No debemos, no podemos, no somos ciudadanos y hay que recordar que los derechos políticos son solo para los ciudadanos en todos los países"