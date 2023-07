‘Corcholatas’ son muy aburridas, pero sería divertido debatir con Ebrard, afirma Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez aseveró que de todas las corcholatas de Morena sería más divertido debatir con Marcelo Ebrard, porque a Claudia Sheinbaum sería necesario “aflojarla tantito” para que no sea tan seria y Adán Augusto López Hernández es “muy enojón”.

En conferencia de prensa en Puebla, aseveró que los aspirantes presidenciales de oposición son “muy aburridos” y por eso suelen atacarla, porque “ya no saben cómo subirse a mi campaña”.

Reiteró que no es el momento para debatir con ellos, porque cada quien se encuentra en sus respectivos procesos internos: “Que se dediquen a ganar su interna y que me dejen en paz”, subrayó.

Sin embargo, ante el cuestionamiento de con quién preferiría tener un intercambio de ideas, la senadora del PAN reconoció que se divertiría más con el exsecretario de Relaciones Exteriores.

“¿Quién sería el más divertido para debatir? La verdad es más divertido Ebrard, me la pasaría bastante bien con él, es bastante simpático, es un hombre preparado y a la doctora [Sheinbaum] habría que aflojarla tantito, para que no sea tan seria y nos tomemos la vida con más filosofía, pero quien sea de los dos, y Adán Augusto me parece muy enojón, ojalá no sea él, y Monreal lo veo lejos, pero me llevo bien con él, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política [del Senado]. Al que me pongan, estoy lista”, manifestó.

No hay hombres a sus espaldas, reitera

Gálvez reiteró que, pese a que un expresidente como Vicente Fox y un presidente como Andrés Manuel López Obrador hacen declaraciones sobre lo que ella supuestamente dice, no hay hombres a sus espaldas.

“Claro que le tengo agradecimiento al expresidente Fox, pero lo que diga Fox no es lo que diga yo, o sea, yo no necesito andar de la manita de un hombre para que me lleve a algún lugar, yo soy una mujer autónoma, entonces lamenté y condené el dicho de Fox o haber retuiteado donde hablaba del origen de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, o de Marcelo Ebrard”, enfatizó Gálvez Ruiz.

“Yo les pregunto, ¿quién de ellos condenó el ataque del presidente a mi persona? Ninguno, porque le tienen miedo, yo no le tengo miedo a Fox, porque él no me hizo, me hice yo sola. Dejen de ligarme con Fox, porque hay otro hombre que también habla cosas que yo no digo, como el presidente”, concluyó.

La aspirante presidente del Frente Amplio por México resaltó que el fin de semana Elon Musk la ayudó “un montón”: “Elon Musk lo sabe y es el ‘Señor X, el presidente lo sabe y me puso la ‘Señora X’, la Santanera lo sabe, lo sabe, lo sabe”, dijo entre risas.

Reiteró que ya tiene lista la denuncia penal en contra de López Obrador por violar el secreto bancario y el Código Fiscal, por lo que esperará a estar en la Ciudad de México para presentarla.

Síguenos en Google News.

AM