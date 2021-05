¡Corre, hoy es el último día para tramitar tu credencial de elector!

Si perdiste o necesitas una nueva credencial de elector, tienes hasta este martes para tramitar una reimpresión de la misma o no podrás votar el próximo 6 de junio.

Sólo puedes solicitar una credencial exactamente igual a la que perdiste o se te rompió. No puedes solicitar cambios de dirección, ni correcciones de nombre o cualquier otra modificación.

Recuerda que si tu credencial venció en 2019 o 2020 no es necesario renovarla, estarán vigentes hasta el día de la jornada electoral.

Documentos para tramitar una reimpresión de tu credencial para votar

Para tramitar una reimpresión de tu credencial para votar, debes acudir al Módulo de Atención Ciudadana del INE más cercano a tu domicilio con los siguientes documentos en original:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad

Una identificación vigente con fotografía

No olvides que deberás llevar cubrebocas cuando asistas al Módulo de Atención Ciudadana y respetar las medidas sanitarias, te tomarán la temperatura y aplicarán gel antibacterial. No debes llevar acompañantes, a menos que requieras asistencia, pues no habrá salas de espera debido a la pandemia.

La credencial deberás recogerla antes del 4 de junio, recuerda que si no la tienes no podrás votar.

ntb