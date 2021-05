COVID-19: AMLO se compromete a vacunar a maestros antes del 20 de mayo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a que a más tardar el 20 de mayo estarán vacunados contra COVID-19 los maestros y maestras de escuelas públicas y privadas de los estados que se encuentran en semáforo verde y amarillo, para garantizar un regreso seguro a clases presenciales.

"Por qué podemos vacunar a todos los maestros de escuelas públicas y privadas, los vamos a terminar de vacunar a más tardar el 20 de mayo, porque se está envasando aquí la vacuna CanSino y esa es la que estamos utilizando y afortunadamente salió muy bien en las pruebas, es eficaz y es una dosis", dijo AMLO.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Foto: Cuartoscuro.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, AMLO aseguró que no ha habido problema de abasto de vacunas contra COVID-19, pues se tienen dos ventajas porque se está envasando en el país y que México mantiene buenas relaciones con todas las naciones del mundo.

Fue un éxito el haber montado dos plantas para el envasado de vacunas porque eso no lo tienen en otros países; y lo mismo AstraZeneca ya empezó a producir y esa planta la tenemos también aquí, detalló AMLO.

AMLO: Existen buenas relaciones con los gobiernos del mundo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agregó que además existen buenas relaciones con los gobiernos del mundo y las empresas farmacéuticas que están enviando vacunas a México.

"Es de reconocer lo que ha hecho Pfizer que no ha dejado de cumplir y ahora ya nos van a enviar vacunas de Estados Unidos, se logró eso. El caso del gobierno chino también, no vamos a dejar de reconocer su apoyo, no sólo en las vacunas sino en los equipos médicos que se necesitaban al inicio de la pandemia", añadió AMLO.

López Obrador indicó que a la fecha EU ha avanzado bastante con 247 millones de vacunas que representa 45.1 por ciento; en tanto que México tiene aplicadas casi 20 millones, por lo cual "vamos avanzando".

ntb