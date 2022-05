Critica PAN “escasa” e imprecisa política migratoria de gobierno de AMLO

El PAN en el Senado señaló que la política migratoria que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado es escasa y no ha tenido la precisión para atender un problema tan complejo.

Ante el crecimiento en el flujo migratorio de países como Cuba, Venezuela, Colombia y Brasil, como lo destacó La Razón en su portada de este jueves, el coordinador del blanquiazul en la Cámara Alta, Julen Rementería, señaló que las decisiones de la actual administración mexicana han sido lamentables en materia migratoria.

Se refirió particularmente a que el gobierno “aceptó” convertir a México un tercer país seguro y las declaraciones del expresidente Donald Trump en las que aseguró que los mexicanos vigilaban la frontera común: “Lo que estamos viviendo en política migratoria es una política escasa”, consideró.

“Creo que en política migratoria, como en otras cosas, ha fallado o ha faltado, más bien, una estrategia precisa de qué hacer. Es verdad, es un problema bien complejo, no quiero negar esa parte, porque hay la necesidad de millones de centroamericanos que necesitan un mejor ingreso, que lo andan buscando desesperadamente no menos la necesidad de los mexicanos que también lo requieren, prueba de ello las remesas de las que tanto se ufana el Presidente, qué bueno que llegan, pero no es algo que debería darnos como orgullo, porque significa que es dinero que llega para mexicanos que están viviendo en el extranjero, porque en su país no les dan trabajo”, aseveró.

Por otra parte, el senador por Veracruz se refirió al tema de la Cumbre de las Américas y comentó que el gobierno de López Obrador hizo mal en meterse a defender a países que ni siquiera le pidieron su apoyo en este asunto.

Dijo que aunque no quería aventurarse a señalar hasta qué punto serían las repercusiones de la postura del Presidente de la República sobre la Cumbre de las Américas en la relación México-Estados Unidos, sí hay una afectación y es evidente que hay una molestia.

“Esto genera ruido en la relación comercial, cuando menos en la relación comercial de Estados Unidos y México, de qué tamaño no lo sé, ojalá sean pocas, porque la economía de México depende en buena medida de una relación sana, cordial y de respeto con Estados Unidos”, expresó.

fgr