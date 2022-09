Cuarto Informe de Gobierno: AMLO no tiene nada que decir; sólo mentiras: Oposición

Partidos de oposición aseguraron que a cuatro años de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo se informarán mentiras.

A través de sus redes el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el Ejecutivo no tiene nada que decirle a la gente, ya que lleva cuatro años en deuda con el país.

“Lo único que hoy puede informar Andrés Manuel López Obrador es que lleva cuatro años sin cumplir”, destacó en sus redes.

El panista aseveró que no bajó el precio de la gasolina, a la gente ya no le alcanza el dinero, no hay un sistema de salud como Noruega, hay más pobreza, menos empleo, no combatió la corrupción e incrementó la violencia.

Mientras que el líder del PRD, Jesús Zambrano, sostuvo que el Informe de Gobierno de López Obrador "será una sarta de mentiras, nada que ver con la realidad; en lugar de difundir anuncios televisivos y de radio diciendo que el país va de maravilla, debería de explicar cómo va a resolver los graves problemas sociales, económicos y políticos que no se enfrentan", destacó.

El perredista señaló que el mandatario federal debe reconocer que mintió a las y los mexicanos al no cumplir sus 100 promesas de campaña y admitir que su gobierno es un fracaso.

"Debería de reconocer que ha fallado, tu dijiste Andrés Manuel que el principal sello de tu gobierno era el tema de inseguridad y que si no lograbas resolverlo entonces no habría tenido razón, pero no cumpliste", expresó.

Zambrano Grijalva que los temas que se quedaron pendientes fueron la seguridad, la salud, economía y educación.

“Que hable con la verdad y diga a la sociedad mexicana que no se ha reducido el índice delictivo y que el país no es más seguro al registrar 132 mil 469 homicidios en su mandato y al situarse en el más violento de la historia moderna”, agregó.

En este sentido añadió que lo que tendría que decir el presidente es que se va a fortalecer a las policías civiles, tanto estatales como municipales, en lugar de inventar fórmulas y argumente que con el paso de la Guardia Nacional a la Sedena ya se resolverán los problemas de inseguridad.

