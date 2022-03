Camioneta donde viajaba "El Mijis" no presenta impactos de bala: Fiscalías

Luego de que trascendió el fallecimiento de Pedro Carrizales, conocido como "El Mijis", tras un accidente automovilístico, se estableció que la camioneta donde viajaba la víctima no presenta impactos de bala y que no hay indicios de que haya sido impactada por otro vehículo.

"Las experticias referidas concluyen que el accidente corresponde a un hecho de tránsito terrestre, que no se localizaron orificios de entrada o salida que infieran que el vehículo pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, y que el mismo no presenta deformaciones por comprensión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor", establecieron en un comunicado conjunto las Fiscalías Generales de Justicia de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Además, señalaron que las causas de la muerte de "El Mijis" fueron debido a lesiones sufridas por el accidente:

Por cuanto hace a la causa de muerte, se estableció que fue por laceración (ruptura) de la arteria aorta abdominal, derivado de la fractura de la primera vértebra limbar consecutiva a traumatismo abdominal profundo, y que las lesiones (calcinación) presentan características post mortem Comunicado conjunto

Las Fiscalías afirmaron que se continuará con el desarrollo de las investigaciones y de la información obtenida con el objetivo de "agotar las diversas líneas de investigación".

"El Mijis" fue reportado como desaparecido desde el 1 de febrero de este año, por lo que se iniciaron la búsqueda, que derivó en el hallazgo de un cuerpo vinculado a un accidente en ocurrido en el kilómetro 27 de la carretera federal Piedras Negras - Nuevo Laredo.

