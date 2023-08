Darían 3 días de descanso PAGADOS si faltas al trabajo por causas de fuerza mayor

¿Cuántas veces has tenido que ausentarte del trabajo por la enfermedad de alguno de tus familiares? ¿Cuántas ocasiones has temido por perder el trabajo al pedirle permiso a tu jefe para faltar porque falleció algún pariente o porque definitivamente se te presentó una causa de fuerza mayor que no permitió que realizaras tus labores de forma normal? Te descontaron el día, te dijeron que no podías faltar, te pidieron que repusieras las horas que te ausentaste... Eso podría cambiar.

Una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo permitiría que a los trabajadores se les dieran tres días de descanso pagados al ausentarse por causas de fuerza mayor, por lo que de aprobarse, se ampliaría la fracción XXIX del artículo 132 de la LFT.

Una iniciativa por días de descanso en caso de fuerza mayor

La iniciativa fue presentada por Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, diputado de Morena. El objetivo es que se les dé a los trabajadores tres días de descanso con goce de sueldo cuando tengan que ausentarse por causas de fuerza mayor.

Se informó que lo que se requiere es que se reforme la Ley Federal del Trabajo para que cuando el trabajador requiera ausentarse por causas de fuerza mayor (incluida la muerte o enfermedad de familiares) lo haga sin temor a que lo despedirán o le descontarán los días de ausencia, los cuales serían tres y tendrían que ser pagados.

Las causas de fuerza mayor podrían alterar al trabajador y su desempeño. Especial

¿Qué se considera 'caso de fuerza mayor'?

En esta situación, la causa de fuerza mayor se considera la hospitalización o fallecimiento de:

Padre

​Madre

​Hijos

​Cónyuge

​Concubino

Además, la iniciativa incluye que esto se establezca incluso desde el contrato que establezcan el empleador y el trabajador.

¿Por qué tendría que considerarse esto una afectación en el trabajo?

Porque se altera su entorno, lo que podría provocar no sólo estrés sino también baja productividad o riesgos de sufrir algún accidente durante la jornada laboral por estar distraído. La propuesta se enviará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Ahí se analizará para su aprobación o rechazo.