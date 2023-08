'Declinaría por Creel y Beatriz', dice Xóchitl Gálvez; a Ebrard lo buscaría 'para consolarlo'

Si la encuesta final del Frente Amplio por México da el triunfo a Santiago Creel o a Beatriz Paredes, la también aspirante a abanderar a la oposición, Xóchitl Gálvez se sumará a sus proyectos

Así lo aseguró la senadora panista, en medio de las versiones no oficiales que han afirmado una presunta intención adelantada del expresidente de la Cámara de Diputados para declinar por ella.

En conferencia de prensa, la hidalguense compartió que cuando inició el proceso, entre ambos panistas establecieron un acuerdo para ir juntos y ver quién se coloca a la cabeza.

“Yo entiendo que Santiago empezó antes que yo y lo respeto, porque él inició este proyecto. Santiago y yo nos juntamos y establecimos un trato: vamos a ir juntos, vamos a ver quién crece más de los dos; yo no tenía ni idea que podía calzar a Santiago, no lo veía en seis semanas, pero gracias al señor del PAN, me puso aquí y ahora que se aguante porque ya nadie me baja y yo estoy dispuesta a ganar encuesta y la votación, y si ganara Beatriz yo me sumaría con ella y si ganara Santiago yo me sumaría con él”, aseguró.

Sobre la priista, Beatriz Paredes, dijo que quienes más quieren que sea ella y quienes la están subiendo en las encuestas son los morenistas, para que no sea Gálvez quien se enfrente a Claudia Sheinbaum.

“Lo que quieren es que me gane porque ya se dieron cuenta que yo sí le doy batería a su 'corcholata favorita', ya se dieron cuenta que, de tú a tú, esa es otra cosa. Que quite al Presidente, a ver ahí, solita, solita, pero obviamente tiene su jefe de campaña”, declaró.

A pesar de esto, dijo que está unida con Beatriz, a quien calificó como una “política hecha y derecha” y quien fue su apoyo para elaborar diversas reformas.

En otro punto, la panista dijo que en caso de que Marcelo Ebrard no gane en el proceso interno de Morena, lo buscaría pero “para consolarlo”.

“Sí buscaría a Marcelo en caso de que no fuera, sobre todo para consolarlo porque le jugaron chueco y me cae bien Marcelo, en serio, ¡sí me cae bien! Él y yo nos conocimos en las Cumbres de cambio climático, y al menos él ha tenido las agallas de poner la cara por México en materia de energías limpias. Todo parece indicar que le están jugando chueco. En caso de que él gane, pues obviamente no lo voy a invitar, no sé si Claudia quiera venir, pero hay que buscar a todos”, exclamó.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, dijo que respeta que este partido tiene su tiempo y espacio. En caso de resultar la candidata del FAM, afirmó que sí buscará a todos los que considere pueden representar “algo importante”, menos a los “hampones”.

La senadora dijo sobre sí que puede ser la persona que represente las agendas de los cuatro partidos opositores, porque aunque en el Senado forma parte del PAN, ella no tiene militancia en ninguno y es “ingobernable”.

“Por ejemplo, las terapias de reconversión, yo las voté por que se prohibieran, porque ese es mi convicción y voy a defender mis votos y sé que me voy a enfrentar un enojo del presidente en el partido, pero prefiero aguantar el enojo a traicionar mis convicciones”, enunció.

