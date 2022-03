Descomposición en México, al grado de legislar el concepto de terror: PAN

El PAN en el Senado aseveró que la situación de descomposición en materia de inseguridad en el país es tan terrible que llegó al grado de que en México se considera incluir en la legislación el concepto de terror.

El coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, aseveró que es necesario hacer un análisis cuidadoso de las implicaciones que podría tener incorporar esa palabra a las leyes mexicanas.

La Razón destacó en su edición de este jueves que en la Cámara alta evalúan dentro de los ajustes a la estrategia anticrimen la incorporación del concepto terror en la ley.

Al respecto, el senador por Veracruz reconoció que lo importante es analizar el tema con cuidado.

“Es terrible que en México estemos teniendo que hablar si vamos a incluir en nuestra legislación el concepto terror, lo que nos refleja esto es la descomposición que se ha dado en la seguridad de nuestro país y que esa no debiera permitirse, sino atenderse.

Francamente me parece que el gobierno ha sido omiso en la responsabilidad de hacer las cosas que se necesitan y si se analizara esto y fuera necesario incluirlo, pues yo no tengo inconveniente per se en que se pueda incluir, lo que hay es que analizarlo con cuidado y ver las implicaciones que pudiera tener