Desconfío de autenticidad de protestas de mujeres: AMLO; reprueba violencia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que desconfía sobre la autenticidad de los movimientos como las protestas de mujeres que se registraron este martes a favor de la despenalización del aborto y se pronunció en contra del uso de la violencia en las manifestaciones.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO señaló que las manifestaciones no son un fenómeno nuevo, pero expresó su desconfianza sobre las que se han registrado a partir del inicio de su Gobierno.

“Hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa, cómo, no veo bien el que se use la violencia, no debe de ser, hay que protestar, hay que manifestarnos y hay que participar, pero sin violencia.

La no violencia es una vía de lucha que funciona, la dejaron acreditada dirigentes como Gandhi, Mandela, como Martin Luther King, la resistencia civil pacífica. AMLO

​Presidente de México

“Qué es eso de que es una manifestación y lleven marros y que luego golpeen a mujeres policías o a personas inocentes, todo eso en vez de ayudar a los movimientos o a las causas, los afecta, por eso hasta me da desconfianza, ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, se tocan, los veo muy conservadores estos movimientos”, aseveró AMLO.

El titular del Ejecutivo federal indicó que para él el movimiento de las mujeres es el que han hecho Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Carmen Serdán, Rosario Ibarra de Piedra, no encapuchados o encapuchadas, por lo que enfatizó que no caerán en la provocación para reprimirlos.

Cuestionado respecto a si la Fiscalía General del Justicia de la Ciudad de México debe investigar a los agresores que se identifique en las marchas, López Obrador aseveró que sí, "pero con cuidado para no hacerlos mártires".

Debe de hacerse la investigación, pero con cuidado, porque si no se vuelven mártires y ese es el propósito, la estridencia, el protagonismo en extremo, entonces no darle tanta importancia AMLO

​Presidente de México

