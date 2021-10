La mañanera de AMLO: 29 de septiembre

Este miércoles 29 de septiembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Propone a gobernadores que se apoyen en GN para reforzar seguridad

AMLO dijo que propuso a los gobernadores que articulen todo lo relacionado con la seguridad estatal con apoyo de la Guardia Nacional.

MÁS INFORMACIÓN AMLO propone a gobernadores que se apoyen en Guardia Nacional para reforzar seguridad

Ante la Guardia Estatal anunciada por Alfonso Durazo en Sonora, AMLO señaló que la principal estrategia es fortalecer la Guardia Nacional, porque es la que puede hacer frente a la delincuencia organizada.

AMLO señaló que a diferencia de lo que sucede con los efectivos de las policías municipales, los de la Guardia Nacional no pueden ser cooptados por el narcotráfico.

“Lo que estoy proponiendo a los gobernadores es que se articule más todo lo que tiene que ver con la seguridad de los estados y que se apoyen en la Guardia Nacional, porque además hay un plan para incrementar efectivos en la Guardia Nacional, tener más cuarteles y es una institución que se está formando bien, se está capacitando a los elementos, se está procurando que no tengan vinculación con la delincuencia organizada, o sea, que no los coopten, a veces, en los municipios es más susceptible, más fácil de someter a las policías municipales, que la delincuencia organizada tenga más control”, indicó AMLO.

No estamos en contra de los investigadores del Conacyt, sino de la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no deben preocuparse, porque su gobierno no está en contra de ellos, sino en contra de la corrupción.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario federal se refirió a “los perseguidos del Conacyt” y precisó que su administración mantiene su combate contra el que considera como el principal problema del país.

“Un investigador del Conacyt no debe de preocuparse, no tiene nada que temer, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción porque ha dañado mucho a México”, manifestó.

El titular del Ejecutivo federal criticó que de una partida de 500 millones de pesos, los investigadores del Conacyt hayan destinado 100 millones a investigación y 400 millones para viajes, hoteles y comidas.

“Dice un señor de estos investigadores que no se puede comer en fondas… Es lo más suculento que hay en el país”, señaló.

Son libres de actuar de acuerdo a su conciencia, dice sobre Grupo Plural; no dará “línea”, afirma

Ante la conformación del Grupo Plural, AMLO señaló que los legisladores son libres de actuar de acuerdo a su conciencia y aseveró que no actuará bajo la “politiquería de la línea” hacia los senadores de Morena.

Sin embargo, lo que AMLO sí puntualizó es que se equivocan considerando que con su rechazo a las iniciativas del Ejecutivo federal pueden quedar bien.

“Son libres y cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y darle espacios de expresión, garantizar el derecho a disentir, nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de México y si los legisladores, no sólo senadores, diputados, votan en contra de nuestras iniciativas, allá ellos”, manifestó AMLO.

AMLO enfatizó que los senadores no deben olvidar que son representantes populares, por lo que no pueden legislar en contra del pueblo, como “lo hicieron durante el periodo neoliberal”.

Por ello, AMLO confió en que los legisladores no van a votar en contra de sus iniciativas, como la que va a enviar para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Respecto a la postura de Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal sobre la conformación del Grupo Plural, AMLO enfatizó que no practica “la línea”.

“Desde hace muchos años yo no practico la politiquería de la línea, eso tiene que ver con la antidemocracia, yo me relaciono con otros compañeros a partir de nuestra identificación por la lucha que defendemos”, enfatizó AMLO.

Petición de Cárdenas sobre acueducto se debe ver “con calma”; distrito de riego ayudará

AMLO indicó que hay que ver “con calma” la petición de Cuauhtémoc Cárdenas para que se cancele el Acueducto Independencia y estimó que con el plan para un distrito de riego será suficiente para abastecer de agua la región.

Ante la propuesta de Cárdenas para cancelar el acueducto que se puso en marcha para abastecer de agua a Hermosillo, pero infringiendo la ley, AMLO dijo que, en principio, con la estrategia para la modernización de los sistemas de riego se puede solucionar el tema.

“Sencillamente vamos a verlo con calma, porque no es así, sí o no, yo considero que nos va a alcanzar el agua haciendo justicia a los pueblos yaquis si hay un uso racional y si modernizamos los sistemas de riego”, expresó AMLO.

“Nosotros consideramos que con esta decisión de entregar el agua suficiente a los pueblos se puede resolver esta situación, porque también ahora cancelar eso nos va a resultar problemático, ya hay una inversión y es el agua para Hermosillo, que también se requiere, porque también hay mucho desperdicio de agua, porque como no se invierte en infraestructura hidráulica, no se están recubriendo los canales, para que el agua se desperdicie y ahora la inversión que vamos a hacer es en ese sentido, extraer más agua, sino también vamos a rehabilitar todos los sistemas de riego”, apuntó AMLO.

AMLO refirió que por primera vez los pueblos originarios van a manejar un distrito de riego, con una inversión total de 12 mil millones de pesos.

Desconfío de autenticidad de protestas de mujeres; critica violencia

AMLO aseveró que desconfía sobre la autenticidad de los movimientos como las protestas de mujeres que se registraron este martes a favor de la despenalización del aborto y se pronunció en contra del uso de la violencia en las protestas.

AMLO señaló que las manifestaciones no son un fenómeno nuevo, pero expresó su desconfianza sobre las que se han registrado a partir del inicio de su gobierno.

“Hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa, cómo, no veo bien el que se use la violencia, no debe de ser esa, hay que protestar, hay que manifestarnos y hay que participar, pero sin violencia, la no violencia es una vía de lucha que funciona, la dejaron acreditada dirigentes como Gandhi, como Mandela, como Marin Luther King, la resistencia civil pacífica.

“Qué es eso de que es una manifestación y lleven marros y que luego golpeen a mujeres policías o a personas inocentes, todo eso en vez de ayudar a los movimientos o a las causas, los afecta, por eso hasta me da desconfianza, ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, se tocan, los veo muy conservadores estos movimiento”, aseveró AMLO.

AMLO indicó que para él el movimiento de las mujeres es el que han hecho Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Carmen Serdán, Rosario Ibarra de Piedra, no encapuchados o encapuchadas, por lo que enfatizó que no caerán en la provocación para reprimirlos.

Cuestionado respecto a si la Fiscalía General del Justicia de la Ciudad de México debe investigar a los agresores que se identifique en las marchas, AMLO aseveró que sí, pero con cuidado para no hacerlos mártires.

“Debe de hacerse la investigación, pero con cuidado, porque si no se vuelven mártires y ese es el propósito, la estridencia, el protagonismo en extremo, entonces no darle tanta importancia”, expresó AMLO.

FGR