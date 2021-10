Diputada de Morena niega incitar a protesta de trabajadores en Dos Bocas

La diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, negó los señalamientos de que incitó a los trabajadores a protestar en la Refinería de Dos Bocas, Tabasco; además, acusó al líder sindical, Ricardo Hernández de explotar al personal en Paraíso y enviar “porros” a agredir a los inconformes.

Ricardo Hernández Daza, secretario del Sindicato de la Construcción de la CTM en Tabasco, acusó en entrevista radiofónica a la diputada de Chihuahua de incitar a los trabajadores a “hacer lo que quisieran para que les dieran trabajo” durante su visita el sábado pasado.

En entrevista con La Razón, la diputada rechazó los señalamientos del líder sindical, a quien acusó de posiblemente “estar patrocinando todo lo que pasó, los disparos, con sus mismos hermanos”.

La legisladora confirmó que visitó Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, en este último estado habló con trabajadores de Dos Bocas.

No puede ser posible que en este país, en pleno siglo XXI pueda cualquier pendejo con una pistola en mano pueda azuzar a una población como Hernández Daza tiene azuzada a la población de Paraíso, Tabasco Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena

En tanto, explicó que no se trata de un conflicto entre sindicatos, sino de inconformidad por los trabajadores contra la empresa Ica Flour y el sindicato dirigido por Hernández Daza.

No les pagan el tiempo extraordinario, que los hacen trabajar 12 horas mínimamente, que no hay condiciones de seguridad, que laboran en un lugar donde hace un calor infernal Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena

Además, apuntó que “los trabajadores de Paraíso dicen que hay más de 15 mil desempleados, que la bolsa de trabajo se la dieron a él (Ricardo Hernández), que fue a buscar personas para trabajar en Veracruz, Oaxaca y otros estados, pero no ha priorizado el trabajo para la gente local”.

La diputada de Morena expresó que los trabajadores están inconformes por el monopolio de la bolsa de trabajo al líder sindical, quien no ha permitido el crecimiento de empleos en la región porque no apoyan a productores locales.

Además defendió la legitimidad de la protesta: “fue un paro espontáneo de ‘ya no podemos más’. Si lograron inhibirlo fue por el posible muerto y los heridos, pero no quiere decir que no hay problemas”.

Se inconformaron en contra de la empresa que permite a este líder sindical que los está explotando de esta manera, es decir, sólo les quita el dinero, pero no les da ningún beneficio Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena

Al respecto, expuso que el sindicato no tiene trato directo con el Gobierno, sino con la empresa Ica Flour, que está realizando los trabajos en Dos Bocas.

Además, confió en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no va a quedarse con la versión de que fue un conflicto entre sindicatos, como expuso la secretaría de Energía, Rocío Nahle.

Recordó que la secretaria de Energía es la encargada de la mesa de seguridad, es decir, la responsable de contratar a los proveedores materiales y servicios, así como vigilar la seguridad y las contrataciones del personal.

Me parece que la señora Rocío Nahle debería ser un poco más responsable en sus declaraciones, asumir las consecuencias de no tener vigilada la mesa de seguridad para que se cumplan sus prestaciones laborales Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena

Además, calificó como una irresponsabilidad que la secretaria de Energía y la empresa Ica Fluor digan que no hay problemas con las condiciones de los trabajadores.

Susana Prieto funge como la abogada encabeza el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32” (SNITIS); tiene más de 30 años enfocada en casos laborales y adquirió notoriedad en junio de 2020 cuando fue arrestada por 24 días en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por supuestos delitos contra servidores públicos, amenazas y motín.

