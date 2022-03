Diputados chocan por conflicto en Ucrania; oposición condena invasión

Al pronunciarse en contra de la proliferación de armas nucleares, diputados de oposición chocaron con la bancada del PT por el conflicto en Ucrania.

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, subrayó que México debe estar preparado ante una eventual escalada del conflicto en Ucrania, así como tomar medidas en el sector energético.

Además, el líder perredista condenó la violencia de Rusia contra Ucrania y señaló que la respuesta de Occidente y del Gobierno mexicano ha sido insuficiente .

"Necesitamos estar muy atentos del conflicto e irnos preparando como nación para la escalada de los precios de los combustibles, para una falta en Europa de gas, y no podemos dejar a la deriva esta situación y estar esperando que —como muchos han hecho votos desde la ONU, desde la OTAN— el conflicto no escale". Luis Espinosa Cházaro

En su oportunidad, la diputada del PAN, Daniela Soraya, recordó que el Tratado para la no proliferación de las armas nucleares entró en vigor en 1970, sin embargo, este se encuentra amenazado por "liderazgos que buscan imponer su voluntad".

"Esos liderazgos miserables piensan que mediante las armas pueden resolverse los conflictos. Quien amenaza con el uso de las armas y la guerra, llevará a toda la humanidad por un camino oscuro de dolor de muerte y devastación". Daniela Soraya

En respuesta a la oposición, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, los acusó de promover la intervención de Estados Unidos en otros países.

"Enmascaran una posición pro imperialista, pro Estados Unidos, porque lo que está en guerra es Rusia con Estados Unidos. Ucrania es el puro parapeto". Gerardo Fernández Noroña

El petista citó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al señalar que quieren instalar tropas cerca de la frontera de aquel país.

"¡No lo defiendas!", gritó un diputado del PAN desde su curul.

"No defiendo, no necesita defensa. Pero no me sumo, como ustedes, lacayamente, al imperio de Estados Unidos. A eso no me sumo", respondió.

