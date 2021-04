Diputados federales apoyan regreso a oficinas y escuelas

En la Ciudad de México cada paso en el avance del semáforo epidemiológico ha sido calculado para evitar por un lado que se pierda productividad económica y por otro que se disparen los contagios, aseguró la diputada Aleida Alavez.

En entrevista con La Razón, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, dijo que la gestión de Claudia Sheinbaum ha sido responsable y oportuna, por lo que el anuncio de reapertura de grandes oficinas de consorcios empresariales, como lo dio a conocer este medio, es una muy buena noticia.

“Yo creo que ha sido una atención oportuna y responsable la que han hecho nuestras autoridades; la doctora Claudia Sheinbaum ha establecido cada semáforo conforme van encontrando o no el incremento de contagios y de hospitalizaciones, entonces, cuando ellos lo determinen yo estoy en la confianza de que será lo mejor para la ciudad, se tiene que hacer una ecuación muy difícil, pero que implica toda esta responsabilidad que es como no perder más productividad, empleos, pero al mismo tiempo como no se incrementan los contagios”, señaló Alavez Ruiz.