Diputados de Morena y aliados se ausentan de reunión que preside “Alito”

Los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM se ausentaron de la reunión de trabajo a la que hoy convocó la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados, la cual preside el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Tras la espera reglamentaria de 30 minutos y ante la falta de quórum, el priista canceló la reunión y procedió a acusar a los integrantes de la mayoría parlamentaria de paralizar el trabajo de la comisión.

Durante la sesión, Moreno Cárdenas señaló que la mitad de los temas pendientes han sido impulsados por Morena, por lo que dijo que “con su ausencia se están poniendo el pie, demuestran que no quieren o no pueden debatir al interior de esta Comisión. Después les decimos: que no se quejen de que nosotros somos los que les frenamos sus iniciativas, porque está claro que no es así”.

Además, señaló que es la segunda ocasión en que Morena y sus aliados se ausentan de las reuniones de trabajo, por lo que apuntó que de continuar esta situación, las iniciativas atoradas serán atraídas por la Mesa Directiva y sólo podrían ser aprobadas por la mayoría calificada, pero “no la tienen”.