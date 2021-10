Disminuye plagio casi 40% con AMLO: Alto al Secuestro

En dos años y 10 meses de administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el delito de plagio disminuyó 39.7 por ciento respecto al mismo periodo, pero de la gestión de Enrique Peña Nieto, informó la organización civil Alto Al Secuestro.

En lo que va del Gobierno actual, se han registrado tres mil 993 secuestros, mientras que en la administración anterior fueron seis mil 625; sin embargo, en la gestión de Felipe Calderón fueron dos mil 284.

De diciembre de 2018 a septiembre de 2021, hubo tres mil 993 secuestros, cinco mil 234 víctimas y cuatro mil 585 detenidos, que representan cuatro delitos en promedio por día.

Estados con mayor incidencia en secuestros

Veracruz con 784 casos

Estado de México con 672

Ciudad de México con 319

Puebla con 171

Morelos con 163 Lo que representa 52.8 por ciento del total nacional.

Municipios con mayor incidencia en secuestros

Benito Juárez, Quintana Roo

Reynosa, Tamaulipas

Ecatepec, Estado de México

Iztapalapa y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México

Juárez, Chihuahua

Uruapan, Michoacán

Córdova y Xalapa, en Veracruz

Al respecto, la directora de la organización, Isabel Miranda de Wallace, aseveró que en México el tema de seguridad es un tema muy complejo, ya que por más que lleguen o pasen gobernantes, el delito se ha mantenido, por lo que se requiere de una estrategia integral ya que cada vez hay más violencia.

“El tema de seguridad es muy complejo, me parece ilusorio que llegue una persona y lo vaya a acabar. El tema de seguridad se debe construir poco a poco con una estrategia multidisciplinaria y articulada, porque tiene que ver con todo el tema de administración justicia, ya que hay la misma violencia o más que en el pasado. Vemos como matan a personas por un celular, vemos como matan a niños y familias”, destacó en conferencia.

La activista aseguró que en México no se cumple la ley, no se da castigo a los responsables como se debería, ya que al momento sigue sin existir una estrategia o acciones que abatan el delito completamente. “El plan de sembrar árboles no nos va a dar menos inseguridad, creo que los delincuentes se sienten hoy mas que nunca protegidos y tienen un alto porcentaje de cometer delito y no pasa nada”, precisó.

Miranda de Wallace agregó que mientras no haya una verdadera estrategia, se seguirá viendo en las calles violencia al por mayor; además añadió que los cárteles que se dedican principalmente al secuestro son en el norte Los Zetas, la Unión Tepito por venganza y el Cártel Santa Rosa de Lima.

