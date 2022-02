Ebrard se reunirá con senadores para dialogar sobre conflicto Rusia-Ucrania

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, y el canciller Marcelo Ebrard, revisarán la agenda de política exterior de México y evaluarán principalmente el tema de la crisis en Ucrania.

El @senadomexicano es responsable de analizar la política internacional del país. Hoy nos reuniremos con el canciller @m_ebrard para conocer la situación del conflicto Rusia-Ucrania-EUA; la introducción ilegal de armas a México; migración, y acuerdos comerciales y su evolución. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 23, 2022

Ricardo Monreal explicó ante medios de comunicación que han dado seguimiento puntual a lo que sucede en Ucrania, por lo que convocaron al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a un encuentro en el Senado, este miércoles a las 19:00 horas.

“ La idea es hablar sobre el tema, porque hay inquietud en el Senado, dado que somos la instancia constitucional para revisar la política exterior el canciller estará a las siete de la tarde” , expuso.

Dijo que también revisarán los nombramientos pendientes de los embajadores, cuyas comparecencias darán inicio hoy, y precisar datos como en el caso de Quirino Ordaz, propuesto para España, cuya designación no ha sido notificada al Senado, respecto a la cual no se tiene la precisión de si cuenta o no con el beneplácito del gobierno español.

Agregó que se revisará el tema de la introducción ilegal de armas a México, asuntos migratorios y los avances del T-MEC.