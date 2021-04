Ningún empleado federal regresará a laborar si no está vacunado, advierte Joel Ayala

"Los trabajadores al Servicio del Estado no regresarán a laborar si no han sido vacunados. La condición para volver a la oficina es además que el retorno sea gradual", advirtió este lunes el dirigente de la burocracia nacional Joel Ayala Almeida.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, estimó que podrían regresar a las oficinas entre 20 y 30 por ciento del millón 200 mil empleados que laboran ahora desde su casa.

Dejó claro que la FSTSE exige que se les brinden todas las medidas de seguridad a sus agremiados, porque la salud es lo primero y "no queremos provocar un rebrote" de COVID-19 en las oficinas gubernamentales.

Sin embargo reconoció que que a cinco días de que venza el plazo (3 de mayo) del decreto que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para darse el regreso de los trabajadores del Estado, aún no hay pláticas con las autoridades para fijar las condiciones de ese retorno.

No hemos sido todavía convocados, y la verdad de la situación, nosotros no queremos provocar una acción radical de los trabajadores en el país porque en última instancia pueden ellos decir nos oponemos al regreso, si no hay las garantías, declaró.

El exsenador del PRI resaltó que las autoridades gubernamentales han dicho que ya hay vacunas, pues entonces que se apliquen a los trabajadores para que pueda darse el regreso a las diversas dependencias federales.

Lo que queremos es que no haya rebrote, esa es la posición que nos han pedido los trabajadores. No es que venza el plazo el 3 de mayo, no vamos a regresar si no están dadas las condiciones, reiteró.