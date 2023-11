Espionaje es una manera de atacar a la oposición desde el poder, dice Xóchitl Gálvez.

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reprochó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación espíen a la oposición, cuando fue algo de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre se quejó.

Entrevistada en el contexto de la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señaló que esta es una “manera de atacar a la oposición desde el poder”.

Por ello, se pronunció porque los actores políticos que hayan sido objeto de espionaje presenten las denuncias correspondientes.

“Siempre he vivido con el espionaje, me queda claro que estamos siendo espiados y me parece lamentable, porque es de lo que el presidente siempre se quejó”, dijo.

Ante el cuestionamiento de que el supuesto espionaje lo hizo el gobierno capitalino, comentó: “Sigue siendo lo mismo, de lo que siempre se quejaron, es lamentable y ojalá denuncien las personas que están siendo espiadas”.

Respecto a la violencia en contra de la prensa, la senadora del PAN aseveró que se debe dejar de violentar a la prensa desde el Senado y desde la Presidencia de la República.

Además, en su participación durante la asamblea de la SIP, aseveró que el gobierno de López Obrador le ha fallado a la libertad de expresión.

“Este gobierno le ha fallado a la libertad de expresión, 45 periodistas asesinados y 28 periodistas desaparecidos durante este sexenio (…). El hostigamiento cotidiano desde la presidencia a periodistas críticos o a ciudadanos, me parece lamentable”, manifestó.

Ante los asistentes de la Sociedad Interamericana de Prensa también pidió a los medios de comunicación que sean justos con las coberturas de las próximas campañas: “Pedirles que sean justos en las coberturas de campaña, la verdad yo hoy estoy viviendo cierto cerco periodístico, porque desde el poder amenazan a quienes se atreven a cubrirme”.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez también expresó su reconocimiento a Leonardo Lomelí por su nombramiento como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Muchas felicidades a mi querida casa de estudios y su Junta de Gobierno por el proceso de selección de su nuevo rector. Me da gusto que hayan elegido un perfil que sabe la importancia que significa la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Por México y por la Universidad, le deseo mucho éxito a Leonardo Lomelí”, publicó en sus redes sociales.

