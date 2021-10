Monreal: Enfrentamientos en San Lázaro, parte de la "normalidad democrática"

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, estimó que los jaloneos y la discusión que se dieron en la Cámara de Diputados por la miscelánea fiscal es parte de la pasión y la normalidad legislativa y dijo que los senadores no se prestarán para eso.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la sede legislativa, donde revisaron la agenda legislativa que estiman que saldrá hasta el 15 de diciembre.

En ese sentido, Monreal señaló que no abordaron el tema correspondiente a la reforma eléctrica:

No, porque ni siquiera ha iniciado la discusión (sobre la reforma eléctrica). No, sobre los temas pendientes de la agenda, lo que es probable que saquemos de aquí al 15 de diciembre, eso más o menos Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado

Cuestionado sobre el debate que se dio en San Lázaro, el senador por Zacatecas comentó que “a veces la pasión nos toma por sorpresa” y se debe reconocer que siempre hay dificultades para construir acuerdos porque los partidos están en posiciones más inflexibles.

Recordó que una vez que concluya el proceso en la Cámara de diputados el paquete económico pasará al Senado como cámara revisora.

A mí me parece que está inscrito en la normalidad democrática, porque ellos luchan por sus ideales y luchan de acuerdo con sus principios, aplicando una estrategia que diseñan. Los primeros tres años tuvimos muchos acuerdos y muchas reformas, estos tres últimos años, yo avizoro que será un poco más difícil, pero no hay que cansarnos, hay que seguir insistiendo, hay que seguir impulsando acuerdos, consensos, es lo mejor para el país Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado

“El grupo parlamentario de Morena actuará con respeto. Pero tampoco puedo hablar por nadie en lo individual; a mí no me preocupa el debate duro, ríspido, he sido opositor. Y tampoco debe alterarnos lo que sucede en la Cámara de Diputados, a veces el cansancio, las horas de trabajo, la tensión te genera estos momentos de aparente fricción”, declaró.

RFH