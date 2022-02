Tras exponer sueldo de Loret, "Consejería Jurídica de Presidencia debe orientar a AMLO", señala Osorio Chong

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que ante las infracciones legales en las que incurrió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer públicamente información sobre un ciudadano, como en el caso de Carlos Loret, le corresponde a la Consejería Jurídica de la Presidencia hacerse responsable de orientar al mandatario federal.

“Sería muy importante que la propia Consejería Jurídica le pueda acercar información al respecto de qué es lo que se puede hacer público y qué es lo que no se puede hacer público.

“Los sujetos obligados somos servidores públicos, somos los que tenemos una responsabilidad que viene del propio erario federal, y somos los que estamos obligados como tal a dar a conocer nuestros estados financieros, propiedades, bienes, incluso de nuestras familias. Los privados no. Se pueden dedicar a lo que quieran, pero no están obligados”, manifestó.

El político hidalguense apuntó que el titular del Ejecutivo federal también tiene que responder ante la ley, pero le corresponde a los afectados tomar sus decisiones al respecto: “Creo que hay instancias para todos, creo que corresponderá a los afectados tomar sus propias decisiones al respecto de esta acción que se ha venido generando al dar a conocer esta información”, declaró.

Cuestionado sobre la inseguridad en el país, Osorio Chong reiteró que es fundamental una coordinación y que cierre los espacios al crimen.

“Creo que es fundamental, fundamental, el que se dé una mayor coordinación, más que ponerle adjetivos, creo que los delincuentes se están portando del tamaño del margen que se les está dando, y si en los municipios se les está abriendo estos espacios, pues se están dando estos sucesos que lamentamos y que pueden ser incluso más graves”, declaró.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mostrar la imagen con los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola y criticó que este fin de semana se haya promovido un mensaje de apoyo para el periodista con la frase “Todos somos Loret”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que “no es de extrañarse” que personajes como Felipe Calderón, Vicente Fox y José Narro participaran en el foro virtual que se llevó a cabo en Twitter.

“Yo hasta celebro la verdad, me dio gusto de que echaron a andar un mensaje o promovieron un mensaje para que todos pusieran algo así como “Todos somos Loret”, imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza, afortunadamente no fueron muchos”, expresó AMLO.