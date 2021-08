"Falsas acusaciones de vínculos con el narco; jamás crucé palabra con criminales", dice Cienfuegos a AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la carta que le dirigió el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos cuando fue detenido en Estados Unidos, en la que le aseguró que son falsos los cargos de narcotráfico que le atribuyeron las autoridades de justicia de ese país.

"Como mi Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los cargos que se me atribuyen son totalmente falsos porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal, ni por tercera persona, ni mensajes, ni vías telefónicas o mensajes de cualquier tipo", escribió el general Cienfuegos Zepeda.

En el capítulo 2 de su nuevo libro titulado "A mitad del camino", AMLO difundió la carta escrita de puño y letra por el extitular de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña, en la cual le solicitó su atención superior, para que se agilizara su juicio en EU y pudiera mostrar su inocencia.

Cienfuegos escribió el texto con letras mayúsculas, el 19 de octubre de 2020, 14 días después de su aprehensión en el aeropuerto de Los Ángeles, California, donde le dijo a López Obrador que se estaba cometiendo una injusticia en su contra.

"Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitiría darle mi opinión del ejército y la fuerza aérea. Quedo en espera de su determinación"