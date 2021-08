Presenta AMLO su libro "A la mitad del camino"; lo recomienda a adversarios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su libro "A la mitad del camino", que ya está a la venta en todo el país, el cual recomendó a sus adversarios para que conozcan las razones y argumentos del cambio en la Cuarta Transformación, y les garantizó que "no se van a aburrir ni van a bostezar".

Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por mi Gobierno en dos años y nueve meses, en especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo AMLO

​Presidente de México

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO mencionó que la política es entre otras cosas pensamiento y acción, lo cual está contenido en su libro.

López Obrador mandó un mensaje a sus opositores: "Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar (el libro), aun cuando no estemos de acuerdo porque eso es importante. No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia", añadió.

EGC