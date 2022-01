Falta de medicamentos contra cáncer hizo que 1.5 millones de recetas no se surtieran en 2021: ONGs

La falta de distribución de medicamentos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) provocó que en 2021 no se surtieran 1.5 millones de recetas para pacientes con cáncer , denunciaron organizaciones civiles.

Durante la conferencia "El Pulso del Desabasto" se consignó que hay ausencia de medicamentos y radioterapias en Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz entre otros, por ello, las familias tienen que migrar a otras entidades como la Ciudad de México para que les brinden atención.

En su intervención, la integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Patricia Armendáriz, se comprometió a convocar al recinto legislativo de San Lázaro a los responsables del abasto de medicinas , con el objetivo de que expliquen la falta de medicamentos, que ha provocado denuncias de organizaciones y familias.

"Estoy tratando de empezar a ver por dónde, porque lo primero que voy a hacer es llamar a cada uno de los actores principales como el IMSS y el Insabi, para saber cuál es la versión de la insuficiencia. Si el problema es que no compran las claves, se tiene que legislar al respecto y que la atención hospitalaria se respete, que no manchen".

La legisladora de Morena desconoció el motivo por el que no llegan los medicamentos, ya que se compran las claves y se trasladan por parte de las Fuerzas Armadas, por lo que aclaró que exigirá una auditoría y ver el motivo de la falta de los insumos.

"La seguridad para los no afiliados no funcionó, porque también no entiendo por qué en algunos estados funciona el abasto y en otros no, necesitamos saber qué. Necesitamos saber qué porcentaje de niños con cáncer se tiene ya cubierto".