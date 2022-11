Fayad, a vía legal por “chicanada” de Alito

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, denunció que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, desea quedarse un año más en el cargo, con el pretexto de que no se puede hacer un cambio en la presidencia del tricolor por el próximo proceso electoral, lo que calificó como una “chicanada”.

En entrevista con La Razón, señaló que comenzará una estrategia legal para impugnar la elección del Consejo Político Nacional que, dijo, es espurio y fue elegido a modo, para evitar que Alejandro Moreno y la secretaria general, Carolina Viggiano, se perpetúen en el poder y no tengan oposición.

El priista mencionó que no busca ninguna rebelión interna en el instituto político, pues a pesar de que va a tomar acciones, será de manera legal, ya que son muchos los que no están de acuerdo con la dirigencia nacional, además de que busca llegar a ese cargo para rescatar al tricolor, “o lo que queda” de él, para los siguientes procesos electorales.

El dirigente Alejandro Moreno ha sido muy duro en su mensaje. Ha señalado que no va a permitir rebeliones internas. ¿Debe terminar su dirigencia? Yo voy a respetar esta dirigencia hasta el último día, pero pretende durar un año más con el pretexto de que va a arrancar el proceso electoral federal y ya no se puede cambiar la dirigencia.

Es otra de sus chicanadas. No nos vencen en tierra, no nos ganan en las elecciones; hacen un despropósito con una antidemocracia brutal. Yo les voy a ganar en tribunales y no es ninguna rebelión, es respeto a los derechos políticos que tenemos los militantes. Su consejo es espurio y lo vamos a impugnar.

El PRI está secuestrado por tres familias y Alejandro Moreno no puede ser duro con nadie porque están todos amarrados, y está llevando al partido a que todo el que disiente de él lo quieren echar. Dentro de un partido se vale no estar de acuerdo con la dirigencia; muchos no estamos de acuerdo en cómo maneja la dirigencia nacional, tanto él como Carolina Viggiano.

¿Hay respeto a la militancia? No, y quieren seguir manejando el partido con un Consejo Político a modo. Su Consejo se hizo aparte, en sábado por la mañana; eso es un sabadazo con un interés.

Voy a comenzar una estrategia jurisdiccional para la impugnación que vamos a hacer de su Consejo Político Nacional, pues queremos que los órganos electorales demuestren su valía y señalen que no tiene la razón, para que le controlen la elección el próximo año y diga cuándo va a salir la convocatoria de dirigente del PRI, pues se pretende quedar un año más.

Si nos dieran la voz a todos, sería distinto. Alejandro y Carolina son pluris, ya que no ganan una sola elección; yo sí gané una elección y he sido militante; no es justo que sólo le quieran dar espacio a sus incondicionales. A mí me tienen miedo y por eso no me quieren meter al Consejo, por ello no quieren que nadie les disienta y eso no implica salirme del partido, sólo deseo que se cumplan los estatutos y que abran el partido para todos.

¿Qué se pide de esta dirigencia? Lo que pido es meramente cortesía política, diálogo y espacios a los que ganamos en elecciones. No hay una competencia real para ser del Consejo Político, sólo ponen a su gente, escogen sólo a los suyos; es más, ni siquiera les avisaron a muchos priistas.

Que respeten la democracia interna del PRI, que no tengan miedo de que estemos adentro, pues no quieren que nadie disienta para que puedan tomar sus decisiones. Cómo quieren que hagamos una alianza, si no se fijaron los puntos de la alianza; no somos el PAN ni el PRD, tenemos otra ideología.

Dice que van a impedir rebeliones en el partido, ¿a poco se puede eso? Yo ni siquiera invito a una rebelión, sino al control legal de los procesos, para que respeten las convocatorias, ya que desaparecieron la Comisión de Procesos Internos y crearon una nueva. Me dijeron que no reúno las cuotas partidistas para el Consejo y quedé fuera.

¿Se puede contra este Consejo Político que está a favor de Alejandro Moreno? Nosotros vamos a impugnar, pero claro que se puede y ya son las autoridades las que deben resolver, pero estoy seguro que con tantas violaciones este Consejo se va a caer. Si nos asiste la razón y si se quejan los que deben hacerlo, se van a caer; además, me tienen que restituir mis derechos políticos, se van a ver forzados a nuevas elecciones del Consejo Político y se van a ver contra mí.

De llegar a la dirigencia nacional, como lo ha mencionado, ¿estaría dispuesto a una alianza de oposición? Yo voy a hacer todo para competir por la dirigencia del PRI, pero ya sé que va a venir una embestida, los conozco, pero por ello hay que hacer una gran alianza, pero no como la están haciendo, pues se les cayó.

Ellos no quieren aliarse con él, porque miente por sistema, traiciona también.

Carolina y Alito hacen consejos y asambleas en lo oscurito, los estatutos son antidemocráticos y no pasa quien no lo palomean; por ello, necesitamos que se vayan y reformar al PRI o lo que queda.

¿Cuándo empieza esta estrategia jurídica? Ya está en la Comisión de Procesos Internos del PRI y ya estamos viendo autoridades judiciales y electorales. Si los tribunales le dan la razón, vamos a respetarlo, pero si es lo contrario, vamos a esperar que los órganos correspondientes hagan una buena tarea.

No le pido que renuncie, porque sabemos que no lo va a hacer, pero esperamos que cumpla su periodo. No queremos que siga denostando a la militancia.