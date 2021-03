FGR debe entregar denuncia y valoración médica de Lozoya por caso Odebrecht: INAI

La Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer la versión pública de la denuncia presentada contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así como el Dictamen de Integridad Física que se le realizó al llegar al país, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai).

“La relevancia de estos dos casos subyace en que se privilegia la entrega de la información relativa a la denuncia presentada, porque se actualiza la excepción de la reserva al tratarse de hechos relacionados con posibles actos de corrupción y la entrega del Dictamen de Integridad Física, que implica que prevalece el interés público, ante la naturaleza de la información que, en principio es considerada como un dato personal sensible”, declaró la comisionada Josefina Román Vergara.

Ante el pleno del Inai, la comisionada presentó dos recursos de revisión estrechamente relacionados. En el primer recurso con folio RRA 12232/20, la particular se inconformó con la clasificación de la denuncia y anexos presentados por Emilio Lozoya el 11 de agosto de 2020, mientras que en el RRA 12252/20, el solicitante señaló que el archivo proporcionado por la Fiscalía se encontraba en un formato inaccesible.

Román Vergara advirtió que se pueden reservar las denuncias contenidas dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; sin embargo, en este caso el documento requerido describe hechos o actos de corrupción atribuibles a exfuncionarios, por lo que el interés público de que se difunda es mayor a la reserva.

La comisionada consideró que se vulneró el derecho de acceso a la información de la particular, al no informar que la denuncia no cuenta con anexos, por lo que el sujeto obligado deberá informar lo conducente a la recurrente, indicando los razonamientos por los cuales no cuenta con éstos.

También ordenó a la FGR entregar el Dictamen de Integridad Física para explicar porqué se determinó su internamiento en un hospital privado y no en uno público o en su defecto, su inmediata puesta a disposición de las autoridades.

ntb