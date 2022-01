Va otro ajuste al trazo del Tren Maya; expropiaciones, concertadas, afirman

La obra del Tren Maya modificó su trazo por cuarta ocasión, ya que además de que no será elevado y se moverá a ras de tierra, ahora recorrerá el tramo que va de Cancún a Tulum, sin pasar por Playa del Carmen, para evitar el deterioro de la zona urbana con expropiaciones concertadas, porque son predios que tienen gravámenes.

“El Tren Maya va a ras de tierra, no se va a elevar y no se va a usar la zona urbana, esta decisión nos permite decir que la obra se va a concluir en tiempo”, aseguró Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en conferencia de prensa en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Explicó que no se va a elevar el tren para evitar daños. En el 2020, el Fondo proyectaba que las vías estuvieran desde Cancún, sobre la parte central de la carretera, hasta Playa del Carmen, lo que representaba rehacer la vialidad y derrumbar los pasos a desnivel o puentes elevados.

El Tren Maya va a ras de tierra, no se va a elevar y no se va a usar la zona urbana, esta decisión nos permite decir que la obra se va a concluir en tiempo. El proyecto del tren (...) concluirá en julio de 2023

Javier May Rodríguez, Director de Fonatur

En tanto que el año pasado se informó que iría de manera elevada, como segundo piso, y apenas en diciembre se anunció otra modificación: que las vías ya no irían al centro de la carretera, ni de forma elevada, sino a un costado de esa vialidad. Este miércoles, la propuesta ya fue cancelada.

Además, May Rodríguez detalló que ya instalaron mesas de trabajo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para proteger las áreas que incluyen la ruta establecida.

“En esta región se están sembrando más de 500 millones de árboles, se está reponiendo todo. Semarnat ya nos dirá lo que tendremos que sembrar, pero tenemos un inventario de más de 500 millones de árboles”, aseguró.

De acuerdo con información de Fonatur, la obra ha permitido el trasplante de 22 mil árboles que se encontraban en el camellón de la autopista 307, los cuales han sido reubicados en espacios públicos, avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún.

El funcionario reiteró que las expropiaciones de 198 predios que forman parte de la construcción son concertadas, es decir, que los dueños ya fueron notificados y se llegará a una negociación con ellos.

Es un procedimiento administrativo, son procedimientos concertados, porque muchos de los predios tienen gravámenes, así que la manera de agilizar el proceso es a través de la expropiación concertada

Román Meyer Falcón, Titular de Sedatu

“Para despejar cualquier duda, cualquier rumor de que se va a llevar a cabo el proceso expropiatorio sin consultar a los ciudadanos, eso es totalmente falso, ya daremos a conocer a detalle el proyecto del tren, que concluirá en julio de 2023”, dijo.

En su oportunidad, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aseguró que ya hay acuerdos previos de compraventa y expropiación concertada con más de 70 por ciento de los predios en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos.

“Es un procedimiento administrativo, como ya lo explicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, son procedimientos concertados, porque muchos de los predios tienen gravámenes, así que la manera de agilizar el proceso es a través de la expropiación concertada”, aseveró.

Meyer Falcón explicó que los propietarios que se tienen contemplados, no se verán afectados. Además, dijo que ya fueron notificados y el proceso exige un periodo en el que el Gobierno federal debe escuchar propuestas y alegatos por parte de los ciudadanos, antes de concretar la expropiación.

“Se llevarán a cabo los levantamientos topográficos para este tramo, porque estamos buscando la menor afectación posible. Las expropiaciones concertadas son un acuerdo con el dueño, que si bien, no están en la Ley de Expropiación, hay un acuerdo”, dijo.

Llueva o truene habrá obra, afirma el Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la expropiaciones de inmuebles para la construcción del Tren Maya han sido “concertadas”, por lo que “llueva, truene o relampaguee” la obra quedará lista para finales del próximo año.

“Lo que queremos es terminarlo con anticipación para dejarlo operando, no entregarlo 15 días antes de que terminemos, sino poder operarlo desde finales del año próximo”, indicó el mandatario.

En conferencia de prensa, aclaró que la expropiación de 198 inmuebles en Quintana Roo para la construcción del Tren Maya fueron concertadas, pese a que hay quien señale lo contrario.

“Son concertadas, lamento decirlo para el opositor. Es el mecanismo más rápido para resolver, son expropiaciones concertadas con los dueños de los terrenos que se han portado de primera”, resaltó.

El Ejecutivo federal reconoció que si ha habido ligeros contratiempos, estos han sido específicamente en el tramo de Cancún a Tulum por cuestiones de tránsito en la carretera, pero aseguró que se buscará no afectar a la zona.

“No es una obra del Gobierno, es una obra de México, de todos, y los empresarios así lo conciben”, recalcó el Presidente, al señalar que en todo momento se supervisa el presupuesto para tener más avances en la construcción.

Además, destacó el nuevo nombramiento de Javier May como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para encabezar la continuidad de los trabajos del tren, pues sostuvo que es gente de trabajo y de campo, pese a que fue cuestionado de no terminar la licenciatura.

“Bueno, resulta que Javier May es un hombre con principios, con ideales, honesto, trabajador. Yo quisiera 100 así, nada más tenemos 50 mujeres y hombres, y miren lo que estamos haciendo.

"Y aquí no son cargos, son encargos. Claro que es todo el gobierno el que apoya, todos trabajamos y ayudamos”, añadió López Obrador.

