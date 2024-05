Voy a gobernar para todos y todas pese a divisiones de la sociedad: Claudia Sheinbaum

La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum reconoció que hay división, así como “racismo y clasismo” en la sociedad mexicana de cara a las elecciones del 2 de junio, pero que eso no le impedirá “gobernar para todos y para todas”.

La noche del martes, Sheinbaum Pardo participó en el programa Tercer Grado, donde fue entrevistada por un panel de periodistas sobre sus proyectos de nación rumbo a los comicios federales que se celebrarán este 2 de junio.

En el mismo, la periodista Denisse Maerker preguntó cómo afrontará la división que existe en la sociedad mexicana, palpable en manifestaciones como la “marea rosa” del domingo, donde un sector de la población se manifestó abiertamente en favor de la oposición.

#EleccionesMx2024 | “Yo nunca recibí una llamada, cuando fui Jefa de Gobierno, por parte del Presidente de la República para darme una instrucción”: @Claudiashein en #TercerGrado #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/bQJSknUqIX pic.twitter.com/FSdtV2zmrF — NMás (@nmas) May 21, 2024

A propósito, Claudia Sheinbaum dijo que “la marcha del domingo es completamente legítima. La democracia es que haya distintos puntos de vista, que se respeten y se pueda participar libremente en la elección”.

leer más Claudia Sheinbaum pide a simpatizantes decir no al voto cruzado

“Yo voy a gobernar para todos y para todas, lo cierto es que en México ha habido un racismo y un clasismo desde hace muchísimos años, y que recientemente ha salido. Toca gobernar, negociar con todos los grupos de la sociedad mexicana”, dijo la candidata morenista.

Dijo que el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado actualmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, goza de una percepción de ser “un gobierno que mira al pueblo de México, que está atento de las grandes mayorías, cuando los gobiernos anteriores no lo hicieron”.

“Hay un sector de la población que no está con el presidente, que no está conmigo, que no está con la 4T y qué bueno que exista. No hay ninguna descalificación, sino que sencillamente es parte de un momento de debate a 13 días de las elecciones, donde también la definición, el debate político finalmente se polariza”, abundó.

Sheinbaum Pardo reiteró el llamado a votar el 2 de junio, dirigido “en particular a nuestros simpatizantes, para que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea muy grande”.

“Hemos logrado una unidad en nuestro movimiento y en la campaña y hacia adelante que realmente habla de una madurez política de Morena y de quienes representamos este movimiento que es lo que nos ha dado una fuerza enorme”, concluyó la candidata.

am