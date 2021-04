"Los gobiernos no somos empresas"

La candidata de Morena-Nueva Alianza a la gubernatura de Colima, Indira Vizcaíno Silva, afirmó que es urgente que llegue a esa entidad inversión empresarial para que haya generación de empleos y atender las causas que han permitido el incremento de pobreza e inseguridad.

En entrevista con La Razón consideró que, desde hace 30 años, Colima está en el abandono a consecuencia de gobiernos insensibles, por lo que el reto es promover ahora una revolución de las conciencias para recuperar a ese estado.

La Razón (LR): ¿Cuáles son sus propuestas centrales de campaña para concretarlas en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio?

Indira Vizcaíno Silva (IVS): Nuestro plan de gobierno va en cuatro ejes: un gobierno honesto y transparente, con el combate a la corrupción, austero, que va a gastar menos en sus funcionarios, reducir gastos superfluos; vamos a reestructurar para adelgazar la nómina de la alta burocracia, a acabar con los aviadores, con las cajas chicas y las nóminas secretas, y transparentar los trámites en línea para evitar la corrupción. Hay que llevar el gobierno hasta donde están las personas, a los municipios, a las comunidades. El segundo es sembrar la paz, y no va a ser una tarea fácil, va a implicar un trabajo de contención y de capacitar a nuestros policías.

LR: En cuanto a la economía…

IVS: Otro eje de desarrollo económico es aprovechar mejor el puerto y buscar la atracción de inversiones a nuestro estado. Hay muchas empresas a las que sin duda les conviene más estar en Colima que en otros lugares, justamente por el puerto; nuestro objetivo es darles todas las facilidades para que vayan a generar empleos para las personas de Colima con dos condiciones nada más: que sean amigables con los recursos naturales, con el medio ambiente, y que nos garanticen el respeto a los derechos laborales, si se comprometen a esas dos cosas, nosotros haremos todo lo que nos toque. El cuarto eje de gobierno es Colima como nuestro hogar, que es la política social como una puerta de la esperanza a los grupos más vulnerables.

Nuestro compromiso es generar aquellas inversiones que detonen otras más con todas las facilidades que sean

necesarias para atender estas famosas causas que han llevado a que se incremente la pobreza y la inseguridad

LR: ¿Sobre la política de género?

IVS: Nuestra política de género no es una lista de diez acciones en favor de las mujeres, sino que estará presente en cada una de las decisiones de nuestro gobierno que llevará la perspectiva de género. Con esto englobamos nuestro plan de gobierno con estos cuatro ejes, que el objetivo final es hacer una revolución de conciencias.

LR: ¿Qué Colima ha encontrado a lo largo de estos días de campaña?

IVS: Un Colima abandonado en los últimos 30 años. Es un estado con una enorme riqueza natural, privilegiado en cuanto a su posición geográfica; sin embargo, ha habido una gran insensibilidad en los últimos años que nos ha llevado a abandonar los sectores primarios, lo que aumentó la pobreza y luego, la inseguridad como consecuencia de gobiernos insensibles. Y el reto nuestro es recuperar ese estado. Estaba mucho mejor hace 40 años, cuando tuvimos a la primera mujer gobernadora que llevó servicios públicos a cada comunidad, que garantizó la atención en servicios de salud, creó guarderías vespertinas y nocturnas para las mujeres que trabajaban, y ahora nada de eso existe.

LR: Esta falta de sensibilidad en los últimos años pareciera que pone un trabajo muy cuesta arriba.

IVS: Definitivamente, no soy ingenua. Sé que vamos a recibir un estado con muchos problemas financieros, con un desaseo financiero terrible. Sé que estamos recibiendo el estado que tiene el primer lugar en homicidios en el país, en feminicidios, en desaparecidos, el cuarto o quinto en violencia intrafamiliar, vamos a empezar a recuperar la paz. No seremos un gobierno que va a voltearse para otro lado, que va a decir que todo está bien o que va a cerrar los ojos a la realidad.

LR: En los temas de salud y seguridad ¿qué propuestas tiene?

IVS: En materia de seguridad es claro que el puerto de Manzanillo es una bendición económicamente hablando, y un problema en seguridad, es como las dos caras de la moneda. Tenemos 30 por ciento menos policías estatales que los que había cuando empezó el sexenio actual, tendremos que abrir una convocatoria para tener una policía capaz, dignificada y profesionalizada, para que podamos ir recuperando la confianza de la gente en nuestros cuerpos policiacos. En materia de salud hay que combatir la corrupción en los servicios, en las compras consolidadas de medicamentos y la asignación de contratos.

LR: Cuando se habla de programas, de manera implícita está el tema económico. ¿Cómo atraer inversiones para que Colima se reactive?

IVS: Tenemos que comprender que los gobiernos no somos empresas, no están para generar utilidades a la administración, tenemos la responsabilidad de administrar el recurso público para invertirlo en aquello que deje utilidades a la gente, que deje derrama económica. Entonces, nuestro compromiso es generar aquellas inversiones que detonen otras más, con todas las facilidades que sean necesarias para atender estas famosas causas que han llevado a que se incremente la pobreza y la inseguridad.

LR: En cuanto al tema electoral, ¿cuál ha sido el tono de la campaña? ¿Tiene confianza usted en que haya respeto dentro de estos acuerdos de civilidad que promueven los candidatos? ¿Cómo ha sido?

IVS: Había sido un tono bastante tranquilo hasta hace 10 días, más o menos, ya en los últimos días comenzó la guerra sucia, los ataques de manera directa, las mentiras, los intentos de engaño a la población. Sinceramente, creo que quienes hacen eso no han entendido que la gente está harta de los políticos de siempre, de los que utilizan las mismas estrategias, de los que intentan con guerra sucia, con engaños, con chantajes, engañar a la población y justamente es por eso que no les funcionan. La estrategia nuestra es hacer una campaña cercana a la gente, escuchando a las personas, recibiendo sus propuestas para incorporarlas a este plan de gobierno, que no será el plan de gobierno de Indira, ni de Morena, sino el gobierno de las y los colimenses.

LR: En caso de que obtenga el triunfo, imaginemos que es su primer día de gobierno, ¿cuáles serían las primeras acciones que emprendería?

IVS: No nos vamos a esperar al primer día de gobierno. Nuestra primera acción antes de la toma de protesta tendrá que ser terminar de integrar este plan de gobierno, que ya está llevando toda la información que la gente nos está dando en cada comunidad, y conformar un gabinete que tendrá que cumplir con todos los requisitos, con la capacidad y la sensibilidad social para poder atender las problemáticas que está enfrentando nuestro estado.

LR: ¿Cuál es su opinión sobre la famosa Alianza Federalista que tiene posiciones independientes de otros grupos gubernamentales?

IVS: La Alianza Federalista no ha logrado encontrar eco en la sociedad porque las y los mexicanos identificamos muy bien cuando lo que les mueve es un interés personal de defender privilegios y de discutir por discutir, o cuando realmente lo estuviesen haciendo para construir. Si estos gobernadores pusieran el ejemplo, tendrían un poco de legitimidad, pero cuando te das cuenta que son los peores en muchas materias, pues dejan más que claro que solamente buscan defender privilegios de unos cuantos, o partidistas, que van en contra de los intereses de las y los mexicanos.