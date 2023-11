Gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón fueron una oligarquía, acusa AMLO en respuesta a críticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón de haber encabezado gobiernos donde había una oligarquía que respondía a grupo de intereses creados, sin representar una auténtica democracia ni al pueblo de México.

“Aspiramos a que haya una auténtica democracia, no una dictadura, y queremos que no se confunda la oligarquía, que es el gobierno de una minoría o a favor de una minoría con una democracia, porque antes lo que había, el señor Zedillo, el señor Calderón, el señor Fox, el señor Salinas, eran representantes de grupos de intereses creados, no representaban al pueblo de México”, afirmó.

Zedillo Ponce de León en su participación en el Foro Global 2023, “Origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano” organizado por el Instituto Pearson, señaló que es importante que el próximo año llegue a la presidencia alguien que no explote las necesidades de la gente con un discurso demagogo, que no divida a la sociedad, en alusión a López Obrador.

Presidente López Obrador muestra tuit de el ex presidente Vicente Fox durante conferencia en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

En respuesta, el presidente emplazó a Ernesto Zedillo a que le explique el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) donde convirtió la deuda privada en pública, y se benefició a los grandes empresarios, lo que ocasionó una deuda de tres billones de pesos.

“Esto es lo que me gustaría contestara Zedillo” porque fue lo que quebró al gobierno, dijo en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional tras recordar que “ayer recomendaba que el próximo presidente de México no polarizara, que no fuera como yo. Él es un experto, finísima persona”, expresó.

Y agregó: “El rescate del Fobaproa fue, yo creo, que el robo más grande que se haya cometido en la historia de México porque Zedillo informa que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos, está en su segundo informe de Gobierno (...) y el costo del rescate es de tres billones”.

Detalló que Zedillo benefició a los empresarios Ballesteros, constructores de la autopista del Sol de México-Acapulco, pues “resulta que la carretera estaba valuada en 300 millones de dólares; se supone que tienen un crédito, con un banco, viene la crisis y los rescatan a los dueños de la carretera, o sea, el Gobierno paga el crédito en 700 millones de dólares”.

López Obrador ironizó con que Ernesto Zedillo equivocó el costo del Fobaproa, que “todavía se va a terminar de pagar en 30, 40 o 50 años más. O sea, que este señor, tan afamado, tan buen técnico, se equivocó por muy poco, o sea, su pronóstico casi se ajusta, casi le atina, creo que son como 20 veces, ¿cuánto es de 125 mil a 3 billones?”.

Se lanzó también en contra del expresidente Vicente Fox, quien recientemente lo agredió verbalmente a través de sus redes sociales por las acciones realizadas en el rescate de Acapulco, devastado por el huracán Otis.

“Cómo no va a querer Fox que regrese lo de antes si él autorizó la venta de Banamex a Citigroup en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos, y saben ¿qué decían?, de que el problema era que la gente de la economía informal, los ambulantes, no pagaban impuestos y que ese era el problema, y por eso no se tenía una buena recaudación porque los que se buscaban la vida y se siguen buscando la vida como pueden, no pagaban impuestos”, puntualizó.

En esta semana otro expresidente que se sumó a las críticas al gobierno actual fue Felipe Calderón, quien denunció que la administración de López Obrador está creando una “maquinaria electoral” con recursos públicos para favorecer a Claudia Sheinbaum, y advirtió que la democracia en México está “a punto de caer” .

